Экономика
Nord Stream 2 построила более 800 километров «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 08:49
Компания Nord Stream 2 AG построила более 800 км газопровода «Северный поток — 2».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Также в пресс-релизе отмечается, что крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit, участвующее в строительстве "СП-2", временно покинет акваторию Балтики, поскольку необходимо выполнить контрактные обязательства в шведских водах в Северном море.Утро.ruвчера в 10:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:35, Ашберн
Общество
Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
Обновлено в 02:36
Хоккей
Как Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах
Александр Овечкин записал на свой счет победный гол в матче "Вашингтон Кэпиталз" против "Нью-Йорк Айлендерс" и первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах.
Обновлено в 03:04
Политика
На Украине решили вернуть прах Нестора Махно
Обновлено в 01:41
Происшествия
Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве
Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко
На официальной странице Twitter "Матч ТВ" опубликовано видео задержания сотрудниками полиции российского бойца MMA Александра Емельяненко.
Обновлено вчера в 14:39
Технологии
Хакеры от имени Metro и «Магнита» устроили атаку на российский бизнес
Отдельно отмечается, что при рассылке были использованы одни из самых известных брендов – «Ашана», «Магнита», «Славнефти», «Дикси», Metro Cash & Carry, Philip Morris, ГК «ПИК» и нескольких банков.
Обновлено в 02:37
Политика
ЕС запретил Польше строить канал рядом с Россией
Руководство Евросоюза запретило Польше строить канал на балтийском побережье – на границе с Калининградской областью - без одобрения Европейской комиссии, передает РИА "Новости" со ссылкой на чиновников ЕС.
Обновлено в 02:13
Политика
В Раде объяснили, как Порошенко рассорил Украину с НАТО
Президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с рядом стран НАТО из-за проведения коррупционных схем при продажах оружия, рассказал депутат Верховной рады Андрей Билецкий.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»
Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету
Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе
Жилье в результате пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана потеряли 14 взрослых и восемь детей, сообщил в субботу ТАСС глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.
Обновлено вчера в 18:34
Политика
Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено вчера в 16:53
Космос
SpaceX впервые отправила к МКС новейший корабль Dragon-2
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с новейшим кораблем Dragon 2 (Crew Dragon), который совершает свой первый испытательный полет в беспилотном режиме, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Обновлено в 03:03
Космос
Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»
Генконструктор считает, что инженерные решения, заложенные в создание ракет "Ангара", - от легкого до сверхтяжелого классов, на базе всего двух УРМ, обеспечивают высокую серийность, надежность и низкую стоимость.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа
Ранее Рынска писала в Facebook, что состояние ее мужа значительно ухудшилось за несколько месяцев до смерти из-за тяжелого бракоразводного процесса с первой женой Еленой.
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
Пассажирский автобус и легковая машина столкнулись в Новой Москве
Пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной в поселке Курилово в Новой Москве, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 03:23
Общество
Законопроект о реестре недобросовестных родителей внесен в Госдуму
Осенью 2017 года Минобрнауки России разработало законопроект по созданию единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
На юго-востоке Москвы горит квартира в жилом доме
Квартира жилого дома загорелась на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожар распространяется.
Обновлено в 01:41
Экономика
Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих
Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:15
Культура
Доренко высказался о словах Михалкова в свой адрес в эфире программы
Конфликт между Доренко и Михалковым начался после того, как журналист в эфире «Говорит Москва» призвал режиссера не искажать факты.
Обновлено вчера в 13:22
Наука
В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео
Зоологи из Мичиганского университета засняли в лесах Амазонии, как тарантул напал на молодого опоссума и утащил его в свою нору, чтобы съесть.
Обновлено вчера в 07:01
Религия
В России наступила Вселенская родительская суббота
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
80 иностранцев задержаны в кафе и барах Екатеринбурга за одну ночь
Ночью с 1 на 2 марта силовики провели в Екатеринбурге рейд по заведениям общепита. В результате были задержаны 80 иностранцев.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом
Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.
Обновлено вчера в 19:11
Энергетика
Минэнерго выступает за корректировку демпфирующего механизма
Министерство энергетики России выступает за корректировку демпфирующего механизма, который заработал с 1 января для компенсации нефтяникам части упущенной прибыли от продажи бензина и дизельного топлива за рубежом и стимулировать их продавать топливо в России.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Криминалисты СКР назвали причину гибели группы Дятлова
Криминалисты Следственного комитета России, взявшиеся за расследование гибели группы Дятлова, пришли к выводу, что туристы умерли из-за схода снежной лавины и отсутствия опыта.
Обновлено вчера в 04:16
Политика
В Алжире в ходе протестов пострадали более 60 человек
Обновлено в 01:24