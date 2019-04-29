Энергетика
Nord Stream 2 построила более 1100 км «Северного потока — 2»Rambler News Service 10:46
Компания Nord Stream 2, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», построила суммарно более 1125 км газопровода, заявил в ходе телефонной конференции «Газпрома» заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности газового холдинга Дмитрий Хандога.
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