Nord Stream 2 построила более 1100 км «Северного потока — 2»Rambler News Service 10:46

Компания Nord Stream 2, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», построила суммарно более 1125 км газопровода, заявил в ходе телефонной конференции «Газпрома» заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности газового холдинга Дмитрий Хандога.

Происшествия В Подмосковье задержаны семь членов ячейки ИГ «На территории одного из районов Московской области подозреваемые вступили в преступный сговор по созданию и участию в деятельности законспирированной ячейки международной террористической организации «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении СК.

Кино Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов» Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.

Политика Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство» Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не поддерживает предоставление россиянам украинского гражданства.

Происшествия Дети три часа играли рядом с оставленным питерскими медиками трупом Тело скончавшегося мужчины после осмотра питерских медиков около трех часов пролежало рядом со спортивной площадкой, на которой играли дети.

Политика Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Общество Назван срок проверки результатов голосования на шоу «Голос. Дети» Для проверки итогов голосования привлечена международная компания Group-IB, которая в том числе специализируется на предотвращении кибератак.

Политика Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Кино В «Игре престолов» обнаружили плагиат русских народных сказок Один из центральных персонажей сериала «Игра престолов» Джон Сноу списан с героя русских народных сказок Иванушки-дурачка.

Общество Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Помпео заявил о вмешательстве России в американские выборы с 1974 года Москва представляла угрозу американским выборам не только в 2016 году, заявил в комментарии The Hill на мероприятии в Совете по международным отношениям госсекретарь США Майк Помпео.

Хоккей Александров продлил контракт с «Сочи» "Сочи" продлил контракт с защитником Денисом Александровым, информирует пресс-служба клуба.

Происшествия Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Наука Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты Международная команда исследователей изучила геномный ландшафт Северной Евразии Международная команда исследователей с участием специалиста из МГУ проанализировала ДНК 763 человек из 60 популяций и 9 стран.

Шоу-бизнес «Голосуйте за милое создание»: как агитировали за дочь Алсу По данным «МК», рассылку с просьбой голосовать за Абрамову получили сотрудники автомобильной группы «Авилон» (там работают около 11 тысяч человек), фирмы по выращиванию шампиньонов «Агрогриб» (всего одна тысяча работников) и производителя овощей «Агро-инвест» (1,5 тысячи человек).

Шоу-бизнес Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами Народная артистка СССР, старейшая актриса Малого театра Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля после продолжительной болезни.