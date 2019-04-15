Экономика
«Северный поток-2» затянуло в датские водыКоммерсантъ 07:25
Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
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Nord Stream 2 AG подала Дании заявку на новый маршрут «Северного потока - 2»
Комсомольская правда07:40
Nord Stream 2 оценила ущерб ЕС в случае задержки запуска «Северного потока-2»
Rambler News Service06:59
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Футбол
Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Теннис
Даниил Медведев вышел во второй круг Masters, крупно обыграв Соузу
Путевку в третий круг Masters Медведев оспорит либо с представителем Раду Алботом, либо со словенцем Аляжем Бедене, которые сыграют между собой в первом круге турнира.
Обновлено в 06:42
Общество
В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе
Обновлено в 06:41
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
Одноклубник Аршавина оправдал его за фразу про «ваши проблемы»
Знаменитую фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы» игрок произнёс после поражения от Греции на чемпионате Европы — 2012.
Обновлено в 06:08
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Житель Бурятии почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов
Хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) в Улан-Удэ провели операцию мужчине, который почти 30 лет прожил с самопальными болтами вместо зубов.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Приамурье обрушился балкон многоэтажного дома вместе с женщиной
В рабочем поселке Прогресс Амурской области обрушился балкон четырехэтажного дома.
Обновлено в 06:06
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 05:04
Общество
Задели честь бройлера: на Малышеву и Первый канал подали в суд
Компания «Ставропольский бройлер» подала иск в арбитражный суд Москвы к редакции программы «Здоровье с Еленой Малышевой», а также к Первому каналу.
Обновлено в 06:54
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Суд перевел замглавы медцентра им. Мешалкина под домашний арест
Центральный райсуд Новосибирска в понедельник смягчил меру пресечения замдиректору Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина Евгению Покушалову с содержания под стражей на домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:48
Технологии
Новосибирские студенты разработали гибрид самолета и квадрокоптера
Студенты факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета провели испытания так называемого крылокоптера, который представляет собой гибрид самолета и квадрокоптера.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.
Обновлено в 04:00
Общество
Скандал в детском саду: богатых детей «отделяют» от бедных
Воспитанников одного из детских садов в Ельце разделили на богатых и бедных.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга
Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Общество
«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
На дебаты с Порошенко Зеленский не пришел
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Крупнейший в России троллейбусный завод возобновил работу
Обновлено в 06:16
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Политика
Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае
Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Спасатели забрали детеныша нерпы с крючком в мордочке
Обновлено в 06:44