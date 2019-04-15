Экономика

«Северный поток-2» затянуло в датские водыКоммерсантъ 07:25

Срок ввода газопровода откладывается Проектная компания «Северного потока-2» согласилась с требованием датского регулятора и подала заявку на прокладку трубы по третьему маршруту — в исключительной экономической зоне Дании в Балтийском море южнее острова Борнхольм.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Nord Stream 2 подала третью заявку Дании на строительство газопровода

РБК08:00

Nord Stream 2 подал заявку на маршрут газопровода в водах Дании южнее острова Борнхольм

ТАСС06:46

Nord Stream 2 AG подала Дании заявку на новый маршрут «Северного потока - 2»

Комсомольская правда07:40

Nord Stream 2 подала заявку на новый маршрут «Северного потока — 2»

РИА Новости07:16

Оператор «Северного потока-2» направила новую заявку Дании на газопровод

Московский Комсомолец07:52

«Северный поток-2» затянуло в датские воды

Коммерсантъ07:25

Nord Stream 2 оценила ущерб ЕС в случае задержки запуска «Северного потока-2»

Rambler News Service06:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Футбол

Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Теннис

Даниил Медведев вышел во второй круг Masters, крупно обыграв Соузу

Путевку в третий круг Masters Медведев оспорит либо с представителем Раду Алботом, либо со словенцем Аляжем Бедене, которые сыграют между собой в первом круге турнира.
Обновлено в 06:42
Общество

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

Обновлено в 06:41
Транспорт

Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля

Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Футбол

Одноклубник Аршавина оправдал его за фразу про «ваши проблемы»

Знаменитую фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы» игрок произнёс после поражения от Греции на чемпионате Европы — 2012.
Обновлено в 06:08
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Житель Бурятии почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов

Хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) в Улан-Удэ провели операцию мужчине, который почти 30 лет прожил с самопальными болтами вместо зубов.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Приамурье обрушился балкон многоэтажного дома вместе с женщиной

В рабочем поселке Прогресс Амурской области обрушился балкон четырехэтажного дома.
Обновлено в 06:06
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество

Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц

В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 05:04
Общество

Задели честь бройлера: на Малышеву и Первый канал подали в суд

Компания «Ставропольский бройлер» подала иск в арбитражный суд Москвы к редакции программы «Здоровье с Еленой Малышевой», а также к Первому каналу.
Обновлено в 06:54
Общество

Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра

Правительство отказалось от идеи обязательной видеофиксации техосмотров, следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по транспорту и строительству.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Суд перевел замглавы медцентра им. Мешалкина под домашний арест

Центральный райсуд Новосибирска в понедельник смягчил меру пресечения замдиректору Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина Евгению Покушалову с содержания под стражей на домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:48
Технологии

Новосибирские студенты разработали гибрид самолета и квадрокоптера

Студенты факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета провели испытания так называемого крылокоптера, который представляет собой гибрид самолета и квадрокоптера.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Происшествия

Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию в Тульской области

Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной прооперировали

Муж Ксении Бородиной откладывал посещение клиники, несмотря на сильные боли. Курбан Омаров халатно отнесся к собственному здоровью.
Обновлено в 04:00
Общество

Скандал в детском саду: богатых детей «отделяют» от бедных

Воспитанников одного из детских садов в Ельце разделили на богатых и бедных.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика

«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию

Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика

ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций «Мостотреста» у Ротенберга

Деньги у ВЭБа есть: если речь идет о вложениях в нефинансовые компании, они не снижают регулятивный капитал и несильно влияют на нормативы, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, свободной же ликвидности у ВЭБ.РФ больше 130 млрд руб. Сделку инициировал лично Шувалов, говорят три собеседника "Ведомостей".
Обновлено вчера в 17:25
Общество

«Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

На дебаты с Порошенко Зеленский не пришел

Обновлено вчера в 12:47
Общество

Крупнейший в России троллейбусный завод возобновил работу

Обновлено в 06:16
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Политика

Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае

Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Спасатели забрали детеныша нерпы с крючком в мордочке

Обновлено в 06:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Борнхольм
Остров
Остров в юго-западной части Балтийского моря. Принадлежит Дании. Расположен в 169 км к востоку от Копенгагена и в 35 км к юго-востоку от территории Швеции. Население 41 802 человек. Остров и несколько ближайших небольших островов составляют коммуну Борнхольм, входящую в область Ховедстаден.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное