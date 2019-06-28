Экономика
Nord Stream 2 отзывает одну заявку по маршруту в водах ДанииКоммерсантъ 13:23
Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании. Другие заявки по маршрутам (к северо-западу и к юго-востоку от острова Борнхольм) остаются в силе.
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Nord Stream 2, оператор «Северного потока–2», принял решение отозвать заявку 2017 года по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхоль, сообщается на сайте компании.Коммерсантъ13:23
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Оператор «Северного потока-2» отозвал одну заявку на строительство газопровода в Дании
Rambler News Service13:12
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