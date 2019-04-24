Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директивеRT на русском 06:40

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

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