Политика
Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директивеRT на русском 06:40
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
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Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года
Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 05:18
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Общество
В ЗакСобрании обсуждают поправки к программе реновации
В Заксобрании Петербурга поддержали пакет поправок к грядущей программе реновации в среду 24 апреля.
Обновлено в 04:40
Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Общество
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
Обновлено в 04:59
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Культура
Умер французский рок-музыкант Дик Риверс
Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание. Настоящее имя рок-исполнителя - Эрве Форнери.
Обновлено в 07:18
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Финансы
В Минфине оценили возможность увеличения дефицита бюджета России
Министр финансов России Антон Силуанов оценил возможность увеличения дефицита бюджета страны.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Дамаск выступил против намерения США оставить часть военных в Сирии
Дамаск выступает против намерения США оставить часть войск в Сирии, это будет агрессией в отношении Дамаска, заявил заместитель министра обороны САР Махмуд Шава.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в серьезном ДТП
Утром 23 апреля менеджер МакSим Маргарита Соколова сообщила, что певица попала в ДТП.
Обновлено вчера в 05:32
Футбол
На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей
Обновлено в 05:51
Политика
Путин обсудит проблему с пожарами в Забайкалье
Президент Владимир Путин по пути во Владивосток совершит остановку в Чите, чтобы провести совещание по пожарам в Забайкалье, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:59
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Москве отреставрируют стену Китай-города
В Москве объявили конкурс на проект реставрации единственного сохранившегося полноформатного участка стены средневекового Китай-города в Театральном проезде.
Обновлено в 05:25
Политика
Охранники протерли поезд перед выходом Ким Чен Ына
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Samsung планирует выпустить собственную криптовалюту
Samsung разрабатывает собственный блокчейн, на котором будет выпущена собственная криптовалюта южнокорейской корпорации, пишет CoinDesk со ссылкой на анонимные источники.
Обновлено в 06:49
Футбол
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
Обновлено в 05:09
Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.
Обновлено в 07:08
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Китай получил новую атомную подлодку с баллистическими ракетами
Военно-морские силы Народно-освободительной армии КНР (ВМС НОАК) получили на вооружение новую атомную подводную лодку.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Музыка
Киркоров пожелал дочери Алсу победы в финале шоу «Голос. Дети»
Певец считает, что у Микеллы есть все шансы, чтобы реализовать свой потенциал на большой сцене.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Игры
Американские футболисты уже поиграли в новую Call of Duty
Вдобавок есть фотография с игровой зоной мероприятия, где не видно никаких намёков на то, что за Call of Duty нас ждёт в этом году (согласно утечкам, Modern Warfare 4), но в руках футболисты держат DualShock 4 — видимо, маркетинговое партнёрство Activision с Sony продолжится.
Обновлено в 03:42
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01