Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директивеRT на русском 06:40

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
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Nord Stream 2 AG надеется на те же условия, как у других газопроводов ЕС

РИА Новости07:23

Оператор «Северного потока-2» надеется на те же условия, что и у других газопроводов в ЕС

ТАСС06:36

Куратор «Северного потока-2» в Европе пригрозил судом Еврокомиссии

Коммерсантъ06:54

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

RT на русском06:40

Nord Stream AG написала письмо Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве

РЕН ТВ07:11

Оператор «Северного потока - 2» грозит ЕС судом

Газета.Ru05:46

Junge Welt (Германия): датчане тормозят строительство трубопровода (Junge Welt)

ИноСМИвчера в 18:11
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Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
Политика

Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года

Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 05:18
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Общество

В ЗакСобрании обсуждают поправки к программе реновации

В Заксобрании Петербурга поддержали пакет поправок к грядущей программе реновации в среду 24 апреля.
Обновлено в 04:40
Музыка

Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Общество

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Министр отметила, что исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертности, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.
Обновлено в 04:59
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Чемпион Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов скончался в возрасте 44 лет.
Обновлено в 06:13
Культура

Умер французский рок-музыкант Дик Риверс

Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание. Настоящее имя рок-исполнителя - Эрве Форнери.
Обновлено в 07:18
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
Финансы

В Минфине оценили возможность увеличения дефицита бюджета России

Министр финансов России Антон Силуанов оценил возможность увеличения дефицита бюджета страны.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Дамаск выступил против намерения США оставить часть военных в Сирии

Дамаск выступает против намерения США оставить часть войск в Сирии, это будет агрессией в отношении Дамаска, заявил заместитель министра обороны САР Махмуд Шава.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в серьезном ДТП

Утром 23 апреля менеджер МакSим Маргарита Соколова сообщила, что певица попала в ДТП.
Обновлено вчера в 05:32
Футбол

На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей

Обновлено в 05:51
Политика

Путин обсудит проблему с пожарами в Забайкалье

Президент Владимир Путин по пути во Владивосток совершит остановку в Чите, чтобы провести совещание по пожарам в Забайкалье, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:59
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Москве отреставрируют стену Китай-города

В Москве объявили конкурс на проект реставрации единственного сохранившегося полноформатного участка стены средневекового Китай-города в Театральном проезде.
Обновлено в 05:25
Политика

Охранники протерли поезд перед выходом Ким Чен Ына

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини

Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Гаджеты

Samsung планирует выпустить собственную криптовалюту

Samsung разрабатывает собственный блокчейн, на котором будет выпущена собственная криптовалюта южнокорейской корпорации, пишет CoinDesk со ссылкой на анонимные источники.
Обновлено в 06:49
Футбол

Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»

Обновлено в 05:09
Политика

В Крыму отменят национальный роуминг

Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Выпившая мать приставила нож к горлу дочери посреди улицы в Клину

Обновлено в 04:36
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Китай получил новую атомную подлодку с баллистическими ракетами

Военно-морские силы Народно-освободительной армии КНР (ВМС НОАК) получили на вооружение новую атомную подводную лодку.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Музыка

Киркоров пожелал дочери Алсу победы в финале шоу «Голос. Дети»

Певец считает, что у Микеллы есть все шансы, чтобы реализовать свой потенциал на большой сцене.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

Обновлено в 05:04
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Игры

Американские футболисты уже поиграли в новую Call of Duty

Вдобавок есть фотография с игровой зоной мероприятия, где не видно никаких намёков на то, что за Call of Duty нас ждёт в этом году (согласно утечкам, Modern Warfare 4), но в руках футболисты держат DualShock 4 — видимо, маркетинговое партнёрство Activision с Sony продолжится.
Обновлено в 03:42
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
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