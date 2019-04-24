Политика

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директивеRT на русском 06:40

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
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ЕС пригрозили судебным иском из-за «Северного потока-2»

Московский Комсомолец06:38

Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директиве

Коммерсантъ09:01

Оператор «Северного потока – 2» заявил о готовности защищать проект в суде

Известия06:50

Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

RT на русском06:40

Nord Stream 2 AG направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

РИА Новости08:05

Оператор «Северного потока-2» надеется на те же условия, что и у других газопроводов в ЕС

ТАСС06:36

Оператор «Северного потока - 2» грозит ЕС судом

Газета.Ru05:46
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Политика

Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика

Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине

Старцы просят кинот не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Спорт

Скончался олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Обновлено в 09:39
Происшествия

Упавший с дерева гусь сбил девушку с мотоцикла

Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку. Инцидент произошел 21 апреля в уезде Лодянь китайской провинции Гуйчжоу и попал на видео.
Обновлено вчера в 10:38
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Музыка

Новый клип Тимати посвящен погибшему в ДТП Ратмиру Шишкову

Тимати начинал творческой путь вместе с Ратмиром Шишковым в группе «Банда». Сегодня он почтил память погибшего друга и коллеги.
Обновлено в 10:14
Футбол

Врач «Зенита» опасается возможной атрофии мышц у Кокорина

Врач петербургского "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО "Бутырка", и сделал заключение, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 07:42
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA

Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Наука

Японское искусство вдохновило инженеров на кожу для робота-змеи

Новый змееподобный робот, благодаря сочетанию точных математических расчётов и японского искусства киригами, ползает быстрее и более ловко, чем его предшественники.
Обновлено 22 апреля в 10:09
Происшествия

В Канаде с рельсов сошел поезд, перевозивший химические вещества

Обновлено в 10:24
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Политика

Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту

Обновлено в 09:17
Происшествия

МВД выплатит компенсацию матери убитой в Горячем Ключе девочки

В апреле Первомайский районный суд Краснодара обязал МВД выплатить женщине 4 миллиона рублей.
Обновлено в 09:31
Музыка

Умер французский музыкант Дик Риверс

Французский рок-музыкант Дик Риверс умер в Париже от онкологического заболевания.
Обновлено в 08:02
Баскетбол

Лиллард установил рекорд НБА в победном матче плей-офф

Обновлено в 06:50
Политика

Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском

В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 10:08
Общество

В Янтарном детёныш тюленя забрался в моторную лодку к людям

Детёныш тюленя забрался в моторную лодку в море в Янтарном.
Обновлено в 09:59
Финансы

Годовая прибыль РЖД сократилась почти в четыре раза

Чистая прибыль РЖД в 2018 г. сократилась почти в четыре раза – с 139,7 млрд до 35,4 млрд руб. (данные здесь и далее – по МСФО).
Обновлено в 10:34
Авто

Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Общество

Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками

В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Финансы

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26227 на 54,39 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 54,39 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 10:32
Общество

Союз ветеранов настаивает на рейдах в ТРК из-за игрушек-ветеранов

Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев предложил устроить рейды по магазинам ко Дню Победы после появления на прилавках игрушек-ветеранов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 09:57
Политика

Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин вряд ли увидел плакат с призывом к отставке главы Архангельской области Игоря Орлова, развернутый работниками «Севмаша» во время телемоста.
Обновлено в 07:59
Религия

Готовимся к пасхе. Народные традиции

В среду страстной седмицы по традиции проводили в доме генеральную уборку. Недаром следующий день называется Чистым четвергом.
Обновлено вчера в 05:49
Экономика

Boeing отчитался о сокращении прибыли в I квартале

За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев

Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини

Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Политика

Эрдоган выразил соболезнования армянам Турции

В письме глава Турции еще раз выразил соболезнования по кончине Патриарха Месропа Мутафяна, а также обратился к теме массовой гибели армян в Османской империи в ходе Первой мировой войны.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
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