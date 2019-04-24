Политика

Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директивеКоммерсантъ 09:01

Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.
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Оператор «Северного потока - 2» пригрозил ЕС международным судом

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Оператор «Северного потока-2» надеется на те же условия, что и у других газопроводов в ЕС

ТАСС06:36
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