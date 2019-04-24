Политика
Nord Stream 2 готовится к суду с ЕС по газовой директивеКоммерсантъ 09:01
Глава Nord Stream 2 Маттиас Варниг написал письмо председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором просит его подтвердить, что «Северный поток-2» будет рассматриваться в рамках директивы не как новый, а как уже существующий проект, что позволит газопроводу получить исключения.
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Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
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На Марсе зафиксировали землетрясение
Впервые на Марсе зафиксировали землетрясение.
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выступления своей команды в Ла Лиге в текущем сезоне, а также обратил внимание на лидера чемпионата «Барселону».
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Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
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Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
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Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
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Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США
Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.
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Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
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Группа исследователей в статье, опубликованной в журнале Chemical Senses, отмечают, что добавление сладких запахов в пищу может снизить потребление сахара и помочь в борьбе с ожирением.
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Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Общество
Тимати посвятил клип погибшему в автокатастрофе другу Ратмиру Шишкову
24 апреля музыканту, участнику проекта «Фабрика звезд-4» Ратмиру Шишкову исполнился бы 31 год. Он был близким другом рэпера Тимати.
Обновлено в 11:41
Общество
В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам
Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Технологии
Solar JSOC зафиксировала двукратный рост числа кибератак в 2018 году
Национальный провайдер технологий и сервисов защиты информационных активов «Ростелеком»-Solar зафикисировал почти двукратный рост числа кибератак в 2018 году.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
В России разработали уникальный комплекс для защиты от торпед
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Наука
Ученые смоделировали работу гена с точностью до атома
Как сообщает Phys.org, главной целью ученых было понять, как происходит включение и выключение генов.
Обновлено в 09:21
Здоровье
Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи
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Шоу-бизнес
Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна
Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей
«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
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Транспорт
В дни репетиции парада Победы в Москве перекроют несколько улиц
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) напомнил о перекрытиях в связи с подготовкой к параду Победы на Красной площади.
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Авто
Новый Mercedes GLS стал доступен для заказа
В нашей стране, как сообщили «Движку» в пресс-службе российского представительства Mercedes-Benz, новый GLS станет доступен для заказа «ближе к четвертому кварталу 2019 года».
Обновлено в 07:07