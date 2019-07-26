Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминациюВести.Ru 05:14
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
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с чего всё началось
25 июля компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд Европейского союза общей юрисдикции с просьбой аннулировать поправки к Газовой директиве ЕС, которые нарушают принципы равного обращения и пропорциональности и направлены на усложнение реализации важнейшего для Европы инфраструктурного проекта.ФАН09:06
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
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Кино
«Аладдин» преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате
Фильм о приключениях Аладдина стал третьим ремейком классического мультфильма Disney, который преодолел отметку в миллиард долларов.
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Политика
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
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Обновлено в 16:44
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На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
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МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
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