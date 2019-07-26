с чего всё началось

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Наука В нервных стволовых клетках нашли выключатель деления и дифференциации Бельгийские и британские ученые в эксперименте на мышах обнаружили «переключатель режимов» для нервных стволовых клеток — фактор транскрипции Bcl6, который управляет делением и дальнейшей дифференциацией этого типа клеток, из которых могут формироваться собственно нейроны и глия, говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron.

Политика МИД РФ одёрнул посольство Германии за высказывание о выборах в России Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от посольства Германии в России соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Здоровье В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями Юргенс предлагает использовать зарубежную практику, когда люди посещают не поликлинику, а именно специалиста.

Общество Безработица в России снизилась до нового исторического минимума Безработица в России снижается уже три месяца подряд — в июне 2019 года её уровень по методологии Международной организации труда (МОТ) упал до 4,4% от численности всей рабочей силы, обновив тем самый свой исторический минимум.

Кино «Аладдин» преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате Фильм о приключениях Аладдина стал третьим ремейком классического мультфильма Disney, который преодолел отметку в миллиард долларов.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Экономика Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".

Происшествия Пять автомобилей столкнулись на МКАД На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Общество Российские дипломаты посетили в тюрьме США Ярошенко и Осипову Представители генконсульства России в Нью-Йорке посетили в четверг россиян Константина Ярошенко и Богдану Осипову, отбывающих наказания в тюрьме "Данбери" (штат Коннектикут).

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

Политика МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Политика Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации Госпожа Соболь подала жалобу в МГИК после того, как ей отказали в регистрации из-за недопустимого количества брака в собранных подписях.