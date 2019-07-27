Политика
Nord Stream 2 AG призвал суд ЕС аннулировать дискриминационные мерыПолитическая Экспертиза 06:07
Оператор газовой магистрали «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG обратился в суд Евросоюза с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении трубопровода. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.
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с чего всё началось
25 июля компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд Европейского союза общей юрисдикции с просьбой аннулировать поправки к Газовой директиве ЕС, которые нарушают принципы равного обращения и пропорциональности и направлены на усложнение реализации важнейшего для Европы инфраструктурного проекта.ФАН09:06
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