с чего всё началось

Оператор газовой магистрали «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG обратился в суд Евросоюза с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении трубопровода. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Технологии Банкоматы Сбербанка будут персонализированы Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором объявил об обновлении функционала 44 тысяч банкоматов.

Экономика Акции «Газпрома» подорожали на 7% Обыкновенные акции «Газпрома» увеличились в цене на Московской бирже на 7%, до 226,83 рубля за бумагу.

Футбол «Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев» «Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

Политика Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.

Авто Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.

Политика Трамп не увидел причин враждовать с Россией Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.

Политика Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.

Авто Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Политика Посол Украины в БиГ предложил «хорватский сценарий» по Донбассу Посол Украины в Боснии и Герцеговине и Хорватии Александр Левченко предложил Киеву реализовать "хорватский сценарий" для "возвращения" Донбасса, предполагающий ввод иностранных войск на территорию ДНР и ЛНР.

Политика Украинского политолога пытались заставить целовать землю Украины на шоу Для украинского политолога Вадима Трюхана на политическое шоу "60 минут" принесли горсть земли, взятую на Украине, и пытались заставить целовать ее.

Общество Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Армия и оружие Трамп и Макрон обсудили «иранскую угрозу торговому судоходству» Президенты СШA и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсудили "иранскую угрозу торговому судоходству" в Ормузском проливе, сообщил Белый дом.

Спорт «Тур де Франс» остановили из-за погоды Многодневная велосипедная гонка «Тур де Франс» была приостановлена из-за погодных условий, сообщается на официальном сайте соревнования.

Общество Малоимущие семьи смогут получать пособие на ребенка до трех лет Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, определяющий возможность малоимущим семьям получать детские пособия до достижения ребенком трехлетнего возраста, а не полутора лет, как ранее.

Футбол «Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.

Культура НТВ спешно удаляет трейлер «Чернобыля» Телекомпания НТВ удаляет трейлер сериала собственного производства «Чернобыль», который готовится к выходу в этом году, из соцсетей, мессенджеров и из Сети.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Политика Зеленский и Волкер обсудили Донбасс Ситуацию в Донбассе обсудили президент Украины Владимир Зеленский и американский дипломат, спецпредставитель по Украине Курт Волкер.