Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминациюВести.Ru 05:14
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
25 июля компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд Европейского союза общей юрисдикции с просьбой аннулировать поправки к Газовой директиве ЕС, которые нарушают принципы равного обращения и пропорциональности и направлены на усложнение реализации важнейшего для Европы инфраструктурного проекта.ФАН09:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:03, Вашингтон
Политика
Россия и Турция обсудили поставку самолетов SSJ-100 и МС-21
Обновлено в 13:28
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ
Лидер чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" в гостевом матче третьего тура проиграл московскому "Динамо", потеряв первые очки в сезоне.
Обновлено в 14:55
Политика
МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT
МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £ 200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 13:58
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира
Обновлено в 14:39
Экономика
Выручка корпорации Alphabet во II квартале выросла на 19%
По данным агентства Reuters, результаты оказались выше ожиданий аналитиков, которые предполагали, что по итогам второго квартала выручка Alphabet окажется на уровне $38,1 млрд.
Обновлено в 04:00
Общество
Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля
Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.
Обновлено в 01:55
Политика
Волкер прилетел в Киев за компроматом на Байдена, сообщили СМИ
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прилетел в Киев, где провел ряд встреч, а также переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 14:36
Политика
Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии
Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.
Обновлено в 13:56
Происшествия
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи
В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские.
Обновлено в 13:13
Технологии
Автоматика крупных самолётов Airbus дает сбой, если не перезагружать ее раз в шесть дней
Если какой-либо гаджет начинает работать неправильно, чаще всего пользователи просто перезагружают его в надежде на исправление ситуации.
Обновлено в 03:22
Культура
Народного артиста РФ Торопова похоронят на Троекуровском кладбище
Прощание и похороны пройдут 29 июля Похороны народного артиста России Анатолия Торопова пройдут в понедельник, 29 июля, на Троекуровском кладбище, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:12
Политика
Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Здоровье
В Уфе беременных укладывали на сохранение в коридоре роддома
Обновлено вчера в 04:53
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21
Общество
В Москве начинается проверка соблюдения правил воинского учета
Мужчин в возрасте от 27 до 45 лет могут направить на военные сборы сроком до двух месяцев для изменения военно-учетной специальности по воинскому учету.
Обновлено в 11:20
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Певицу Аниту Цой увезли в больницу с фестиваля «Жара»
Певицу Аниту Цой госпитализировали с фестиваля «Жара». По словам очевидцев, лежащую на полу исполнительницу забрали на носилках из VIP-зоны.
Обновлено в 14:07
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку
Телеведущая Ксения Собчак повздорила со своим бывшим супругом Максимом Виторганом, отметившись в комментариях под его постом в Instagram с поздравлениями в адрес дочери Полины.
Обновлено в 07:21
Политика
Иностранцам хотят запретить владеть значимыми IT-компаниями
Новый законопроект, который призван запретить иностранным гражданам владеть так называемыми "значимыми информационными ресурсами" в России, внесен в Госдуму, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 01:24
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Футбол
Эсекьель Понсе: «Хочу забивать как можно больше»
Хотел бы всегда выигрывать, потому что, когда проигрываешь, чувствуешь себя плохо, а когда выигрываешь – наоборот.
Обновлено в 13:34
Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено в 12:25