Политика

Nord Stream 2 AG призвал суд ЕС аннулировать дискриминационные мерыПолитическая Экспертиза 06:07

Оператор газовой магистрали «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG обратился в суд Евросоюза с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении трубопровода. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.
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25 июля компания Nord Stream 2 AG подала иск
 в суд Европейского союза общей юрисдикции с просьбой аннулировать поправки к Газовой директиве ЕС, которые нарушают принципы равного обращения и пропорциональности и направлены на усложнение реализации важнейшего для Европы инфраструктурного проекта.
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