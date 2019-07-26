с чего всё началось

Оператор газовой магистрали «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG обратился в суд Евросоюза с требованием аннулировать дискриминационные меры в отношении трубопровода. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

Общество Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.

Политика Серия обысков проходит этим вечером в Москве в преддверии завтрашней акции протеста Леонид Радзиховский считает, что в предвыборном беспределе виноват не мэр Москвы Сергей Собянин, а вышестоящие инстанции.

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Спорт Чупков выиграл ЧМ на 200 м брассом с мировым рекордом На дистанции 200 метров брассом россиянин показал лучшее время, установив мировой рекорд. Его результат составил 2.06,12.

Происшествия Село Норск от паводка защитят 30 тоннами песка и гравия Обновлено 13:25 В ГУ МЧС России по Амурской области сообщили, что в селе Норск спасатели эвакуируют жителей в пункты временного размещения.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Экономика Акции «Яндекса» упали на американской бирже на 3,6% на фоне нового законопроекта Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на американской бирже Nasdaq на 3,57% - до $37,04 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 23:12 мск.

Футбол Бэйл станет игроком китайского клуба за €22 млн в год Зарплата игрока в "Цзянсу Сунин" составит €22 млн в год. Сообщается, что остается согласовать последние детали перехода Бэйла.

Шоу-бизнес Галкин выложил фото с Пугачевой Максим Галкин выложил совместное фото с женой, знаменитой Аллой Пугачевой.

Политика Трамп потребовал реформировать ВТО Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

Здоровье ВОЗ призвала помочь курящим людям отказаться от их пагубной привычки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства оказывать поддержку и помощь курящим людям, желающим отказаться от табака.

Политика Путин наделил СКР правом проводить судебные экспертизы Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, по которому Следственный комитет РФ сможет самостоятельно проводить судебные экспертизы.

Футбол В «Уфе» заявили, что Антон Заболотный хочет играть у них В интервью изданию «Спорт-Экспресс» спортивный функционер сказал, что нападающий хочет играть в «Уфе», но нужно учитывать и желания сине-бело-голубых.

Политика Трамп не захотел винить Турцию за покупку С-400 Президент США Дональд Трамп отказался винить Турцию из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.

Экономика Конор Макгрегор поторгует своим виски в России В сентябре в России начнутся продажи ирландского виски Proper No.

Спорт Россия получила приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио Российский Олимпийский комитет получил официальное приглашение на игры, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.