с чего всё началось

Еврокомиссия готова ответить на иск компании-оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции по поправкам в Газовую директиву ЕС.

Политика Всемирный банк не смог объяснить письмо главы офиса в Киеве Курту Волкеру Отделение Всемирного банка в Киеве не смогло прокомментировать РИА Новости сообщения о письме директора регионального направления Сату Кахконен в адрес спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о политической ситуации в стране, в котором говорится о "реальных шансах изменить государственное устройство Украины" и договоренностях о выдвижении главы МВД Арсена Авакова на пост премьера.

Авто Винтажный Land Rover приспособили для перевозки мотоциклов Ателье Cool ’n’ Vintage, которое занимается восстановлением старых «Лэнд Роверов», построило автомобиль для перевозки мотоциклов на базе Land Rover Series 2A 1966 года.

Музыка Бузова получила травму во время выступления Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.

Экономика Какие продукты подорожают из-за роста НДС на пальмовое масло Газета «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) в АПК Марину Петрову сообщила, что кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7% после повышения НДС на пальмовое масло до 20%.

Футбол «Ювентус» отклонил предложение «Тоттенхэма» по Дибале "Тоттенхэм" был готов заплатить "Ювентусу" за нападающего Пауло Дибалу 50 миллионов евро.

Политика СБУ освободила моряков с задержанного российского танкера В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура Украины задержали российский танкер NEYMA в порту Измаил в Одесской области.

Политика Румыния не пропустила российские танки в Сербию По данным местного телеканала Digi 24, на которое ссылается агентство, Румыния не пропустила 30 танков и 30 бронетранспортеров, которые должны быть поставлены в Сербию по контракту.

Шоу-бизнес На миллиардную коллекцию Евгения Петросяна претендует его дочь Дочь комика Евгения Петросяна борется за коллекцию звезды, стоимостью около миллиарда рублей.

Теннис Посольство США выдало визу теннисистке Кузнецовой Виза для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщила пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан в Twitter.

Общество Путин подписал закон о наказании за препятствование работе медиков Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для граждан, которые мешают работе медицинских работников, в частности, препятствуют проезду машин скорой помощи на дорогах.

Экономика Минфин не видит рисков в принятии закона об онлайн-продаже алкоголя Минфин РФ не видит рисков в случае принятия закона о дистанционной продаже алкоголя, сообщил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

Спорт Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).

Политика Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.

Экономика «Северный поток – 2» вызвал беспокойство у датских рыболовов Датские рыболовы выразили беспокойство тем, что юго-восточный маршрут «Северного потока – 2» может оказать влияние на промысел трески, об этом говорится в материалах Датского энергетического агентства (DEA).

Политика Зеленского попросили пустить поезда в Крым На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.

Космос Илон Маск показал прыжок межпланетного корабля Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал видео с запуском прототипа Starhopper нового межпланетного корабля Starship.

Происшествия Участницу Олимпиады задержали в Германии с 50 кг наркотиков Голландская легкоатлетка Мадия Гафур была задержана немецкой таможней после того, как у нее в машине обнаружили более 50 кг наркотиков, сообщает Sport1.de.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160 Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.

Технологии Банкоматы Сбербанка будут персонализированы Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором объявил об обновлении функционала 44 тысяч банкоматов.

Общество Температурный рекорд побит в Великобритании В Великобритании зафиксирована самая высокая температура, отмечавшаяся в стране в июле.

Политика В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.

Общество Пэрис Хилтон купит курорт на Украине Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.

Гаджеты BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.