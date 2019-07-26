Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминациюВести.Ru 05:14
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
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с чего всё началось
25 июля компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд Европейского союза общей юрисдикции с просьбой аннулировать поправки к Газовой директиве ЕС, которые нарушают принципы равного обращения и пропорциональности и направлены на усложнение реализации важнейшего для Европы инфраструктурного проекта.ФАН09:06
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Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
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Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Украина 13 раз обстреляла Донбасс за сутки
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Обновлено в 07:55
Политика
Напавший на Порошенко националист объяснил свой поступок
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Спорт
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Обновлено в 06:22
Спорт
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Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
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Политика
Россия выдвинула требования к Украине по задержанному танкеру
Освобождение моряков с задержанного на Украине российского танкера Neyma не исчерпает инцидент, Москва требует незамедлительного возвращения судна.
Обновлено в 01:09
Футбол
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Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как российские Ту-160 «дали пощечину» НАТО
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019.
Обновлено в 09:02
Политика
Джонсон планирует завести собаку на Даунинг-стрит, сообщили СМИ
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует завести в резиденции на Даунинг-стрит собаку, которая могла бы "составить ему компанию", сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 08:30
Общество
Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено 24 июля в 12:47
Общество
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля
Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Военные ответили на слова украинцев об атаке ФСБ «зеленым лучом»
Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов прокомментировал заявление украинских военных о том, что ФСБ якобы освещает их катера «лучами зеленого света» в Азовском море.
Обновлено в 08:33
Футбол
СМИ: футболист АЗ Тил заявил о желании перейти в «Спартак»
Полузащитник нидерландского футбольного клуба АЗ Гус Тил заявил, что заинтересован в переходе в московский "Спартак", сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 09:11
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Собчак продемонстрировала свои ягодицы в ответ на критику Шнурова
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак записала смелое видео в ответ на слова лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова, обвинившего её в изменах Максиму Виторгану.
Обновлено 24 июля в 21:13
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Политика
ВЦИОМ: уровень доверия граждан Путину достиг максимума за два месяца
Уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина со стороны граждан вырос до 65,2%, а рейтинг доверия главе государства достиг 73%, что стало максимальным показателем с конца мая.
Обновлено в 09:19
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Транспорт
Собянин осмотрел строительство станции метро «Шереметьевская»
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии метро: одной из самых сложных станций столичной подземки, на некоторых участках которой строителям приходится работать вручную.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб
Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Состояние Алибасова сильно ухудшилось
«Врачи НИИ имени Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см», — сказал Горжанкин.
Обновлено в 08:19
Технологии
«Ростех» работает над оборудованием, раздающим Wi-Fi из-под земли
Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") по инициативе компании "Ростелеком" занимается разработкой оборудования, способного создать сигнал Wi-Fi, не теряющий устойчивости при размещении аппаратуры под землей.
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