с чего всё началось

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Политика Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.

Политика «Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме» Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.

Армия и оружие Украина 13 раз обстреляла Донбасс за сутки Украинские военные за прошедшие сутки нарушили режим перемирия в самопровозглашенной Донецкой народной республике 13 раз.

Политика Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.

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Происшествия На канале имени Москвы столкнулись два теплохода Пассажирский теплоход «Нижний Новгород», на борту которого находились 190 человек, и грузовое судно «Новокуйбышевск» столкнулись на канале имени Москвы в Подмосковье.

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Политика Россия выдвинула требования к Украине по задержанному танкеру Освобождение моряков с задержанного на Украине российского танкера Neyma не исчерпает инцидент, Москва требует незамедлительного возвращения судна.

Политика Джонсон планирует завести собаку на Даунинг-стрит, сообщили СМИ Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует завести в резиденции на Даунинг-стрит собаку, которая могла бы "составить ему компанию", сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на собственные источники.

Общество Рогозин обвинил погоду в задержке строительства космодрома Восточный Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о препятствиях в строительстве второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.

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Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Общество Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.

Армия и оружие Военные ответили на слова украинцев об атаке ФСБ «зеленым лучом» Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов прокомментировал заявление украинских военных о том, что ФСБ якобы освещает их катера «лучами зеленого света» в Азовском море.

Футбол СМИ: футболист АЗ Тил заявил о желании перейти в «Спартак» Полузащитник нидерландского футбольного клуба АЗ Гус Тил заявил, что заинтересован в переходе в московский "Спартак", сообщает De Telegraaf.

Музыка Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

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Происшествия В Челябинске автокран столкнулся с автобусом, один человек погиб Автокран в пятницу столкнулся с автобусом ПАЗ в Ленинском районе Челябинска, в результате ДТП есть погибший, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

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