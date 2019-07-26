Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминациюВести.Ru 05:14
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
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Политика
Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой поручил ей представить к началу августа предложения по развитию первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Общество
Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана
Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.
Обновлено в 06:56
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Авто
На старт гонки советских раритетов в Москве выйдут 120 автомобилей
В воскресенье, 28 июля, в Москве состоится ежегодная гонка классических автомобилей ГУМ-Авторалли.
Обновлено в 07:23
Энергетика
Нефть дорожает на статистике из США и геополитических опасениях
Мировые цены на нефть сохраняют умеренную положительную динамику в среду днем на фоне статистики по запасам сырья от Американского института нефти (API) и опасениях за напряженную геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 24 июля в 06:24
Спорт
«Новое величие» убрали из игры «Что? Где? Когда?»
Называться команда будет «по фамилии капитана, либо по названию, которое выберет команда при условии согласования нового названия с комиссией по рейтингу».
Обновлено в 07:25
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Общество
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля
Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.
Обновлено в 07:27
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Игры
Вышел 11-минутный геймплейный ролик игры по «Ведьме из Блэр»
В геймплейном ролике разработчики показали одного из них: отогнать жуткий красный дух оказывается довольно просто - достаточно направить на него фонарик.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество
В Амурской области ввели региональный режим ЧС
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
Китайский школьник нашёл 11 яиц динозавра возрастом 66 млн лет
В городе Хэюань на юге Китая найдены 11 древних окаменелых яиц динозавра, возраст которых составляет 66 млн лет.
Обновлено в 06:53
Здоровье
В Самарской области не советуют купаться на 10 пляжах
В Самарской области специалисты Роспотребнадзора оценили санитарное состояние всех официальных пляжей и забраковали 10 из них.
Обновлено в 07:04
Здоровье
Стало известно, когда рассеется дымка над Алтайским краем
Дымка над Алтайским краем начнет рассеиваться в начале следующей недели.
Обновлено в 03:48
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Экономика
Гендиректор Антипинского НПЗ сделал заявление о банкротстве завода
Банкротство Антипинского нефтеперерабатывающего завода не означает его закрытия, а в большей степени предполагает процедуру его финансового оздоровления.
Обновлено в 06:13
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России
У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Общество
В Калининграде появился третий хомлин
Обновлено в 06:38
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Укравшая в Москве 41 млн рублей кассир могла сбежать за границу
Укравшая 41 миллион рублей кассир могла покинуть территорию России.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин положительно оценил рост доходов музеев в 2,5 раза
Президент России Владимир Путин положительно оценил рост доходов музеев в 2,5 раза за последние годы.
Обновлено в 05:21
Экономика
Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3%
Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.
Обновлено вчера в 04:30