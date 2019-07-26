Экономика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминациюВести.Ru 05:14

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
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