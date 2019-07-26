с чего всё началось

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Наука Разгадан главный парадокс квантовой механики Китайские ученые доказали гипотезу квантового дарвинизма, которая объясняет трудноразрешимые противоречия между квантовой механикой и классической физикой, включая знаменитый парадокс кота Шредингера.

Политика Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.

Политика В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Космос Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе «Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».

Экономика «Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.

Общество Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.

Футбол «Атлетико» разгромил «Реал» на Международном кубке чемпионов Мадридский футбольный клуб «Атлетико» нанес разгромное поражение другой мадридской команде — «Реал», в матче турнира Международного кубка чемпионов.

Технологии Банкоматы Сбербанка будут персонализированы Сбербанк выпустил пресс-релиз, в котором объявил об обновлении функционала 44 тысяч банкоматов.

Политика МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Экономика Акции «Яндекса» упали на фоне законопроекта об интернет-ресурсах Акции "Яндекса" на американской бирже Nasdaq упали после новостей о законопроекте, который ограничивает долю участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях, сообщили "Ведомости".

Политика Трамп отказался винить Турцию за покупку С-400 Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Турции о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.

Политика МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Авто Опубликована информация о новом кроссовере Toyota FT-4X Новый кроссовер Toyota FT-4X будет построен на основе фирменного модульного шасси TNGA-C.

Политика Моряки задержанного Украиной танкера вернулись в Россию Моряки задержанного Украиной российского танкера Nika Spirit вернулись в Россию и едут домой.