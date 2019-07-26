с чего всё началось

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.

Экономика «Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.

Политика Трамп заявил об отсутствии причин не ладить с Россией Согласно документу, «хакеры из России» в соцсетях вели кампанию по дезинформации, которая была в пользу Трампа.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Политика В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров Спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что на полуострове готовы к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной.

Общество Предсказано катастрофическое таяние ледников из-за рекордной жары Согласно заявлению ООН, поток горячего воздуха, который вызвал рекордную жару в Европе, двинется в сторону Гренландии, где может способствовать рекордному таянию ледникового покрова.

Политика В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.

Экономика Подписано соглашение о создании в Приамурье производства метанола Производство метанола мощностью 1 миллион тонн в год появится в Амурской области.

Музыка Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.

Политика Китай захотел плечом к плечу работать с Россией По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.

Происшествия Суд взыскал 10 млн руб. с капитана севшего на мель корабля «Ослябя» Владивостокский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск военной прокуратуры и ФКГУ «Восточное региональное управление правового обеспечения» Минобороны и постановил взыскать 10 млн руб. в качестве ущерба за посадку на мель большого десантного корабля «Ослябя» с его капитана Алексея Киселева, пишет газета «Коммерсант».

Политика Германия жаждет сближения с Россией Как пишет газета, многие жители Германии признают западную политику против России неверной.

Энергетика Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

Здоровье ВОЗ призвала помочь курящим людям отказаться от их пагубной привычки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала государства оказывать поддержку и помощь курящим людям, желающим отказаться от табака.

Политика Трюдо: Канада намерена заключить торговую сделку с Великобританией Вступивший в должность главы британского кабмина Борис Джонсон провел телефонные переговоры со своим канадским коллегой Джастином Трюдо.

Музыка На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".

Происшествия Число жертв землетрясений на Филиппинах возросло Серия землетрясений, которая атаковала Филиппины в ночь на субботу, 27 июля, убила не менее 8 человек.

Общество Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit.

Происшествия FINA сообщила о ЧП у деревни спортсменов на ЧМ по водным видам спорта Международная федерация плавания (FINA) сообщила о "несчастном случае", который произошел рано утром у деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.