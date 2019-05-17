Экономика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиRT на русском вчера в 02:46

Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания. Это следует из доклада Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.
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Nord Stream 2 допустил ввод газопровода во второй половине 2020 года

Коммерсантъвчера в 06:32

Эксперт объяснил перенос сроков строительства «Северного потока — 2»

Телеканал 360°вчера в 11:58

Оператор заявил о возможности достроить «Северный поток – 2» вовремя

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Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремя

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Оператор «Северного потока-2» допустил перенос сроков завершения проекта

РБКвчера в 02:59
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Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
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Экономика

Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров

Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 01:05
Происшествия

В Курской области в ДТП погибли три человека

В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.
Обновлено вчера в 19:43
Игры

Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры.
Обновлено в 02:36
Политика

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
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Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Музыка

Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

Обновлено вчера в 18:12
Общество

В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о строительстве храма

Обновлено вчера в 09:12
Авто

В России упал спрос на автомобили с механической КП

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Кино

Антонио Бандерас и Николь Кимпел на красной дорожке Каннского кинофестиваля

В руках у подруги Бандераса была блестящая сумочка с шипами. Белокурые локоны Николь каскадом ниспадали на ее плечи.
Обновлено вчера в 19:27
Футбол

Де Брюйне: «Сочувствую „Ливерпулю“, но мне их не жаль»

"Ливерпуль" набрал 97 очков в сезоне-2018/19, но всё равно не смог опередить "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено 16 мая в 07:00
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Обновлено вчера в 15:52
Политика

Жители Крыма вспоминают жертв депортации

После освобождения Крымского полуострова в 1944 году началась депортация других народов.
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Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено вчера в 09:43
Игры

Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store

Borderlands 3 временно нельзя предзаказать в Epic Games Store. 16 мая магазин начал большую распродажу.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Путешествия

Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции

Обновлено вчера в 23:55
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Раскрыты детали инаугурации Зеленского

В команде Владимира Зеленского рассказали об особенностях инаугурации, которая состоится 20 мая.
Обновлено вчера в 17:04
Энергетика

Аргентина решила стать нефтедобывающей державой

Правительство Аргентины предоставило 13 нефтедобывающим компаниям со всего мира право на поиск нефти и газа на континентальном шельфе страны.
Обновлено в 00:52
Политика

Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу

Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США

Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский готов снова жениться на бывшей супруге

Недавно известный актер Виталий Гогунский оформил развод с супругой Ириной. Он расходится с женой уже во второй раз.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол

ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги

Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
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Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады

В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:48
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