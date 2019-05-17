Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенестиRT на русском вчера в 02:46
Завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания. Это следует из доклада Nord Stream 2 к заявке по данному маршруту.
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Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2»
RT на русскомвчера в 16:32
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Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
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Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров
Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
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В Курской области в ДТП погибли три человека
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
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Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.
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Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры.
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Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем
Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
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Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
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Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»
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В Екатеринбурге власти разработают форму опроса о строительстве храма
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В России упал спрос на автомобили с механической КП
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Антонио Бандерас и Николь Кимпел на красной дорожке Каннского кинофестиваля
В руках у подруги Бандераса была блестящая сумочка с шипами. Белокурые локоны Николь каскадом ниспадали на ее плечи.
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"Ливерпуль" набрал 97 очков в сезоне-2018/19, но всё равно не смог опередить "Манчестер Сити" в борьбе за чемпионство.
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Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
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Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
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Жители Крыма вспоминают жертв депортации
После освобождения Крымского полуострова в 1944 году началась депортация других народов.
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Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Обновлено вчера в 09:43
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Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store
Borderlands 3 временно нельзя предзаказать в Epic Games Store. 16 мая магазин начал большую распродажу.
Обновлено в 02:31
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
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Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Раскрыты детали инаугурации Зеленского
В команде Владимира Зеленского рассказали об особенностях инаугурации, которая состоится 20 мая.
Обновлено вчера в 17:04
Энергетика
Аргентина решила стать нефтедобывающей державой
Правительство Аргентины предоставило 13 нефтедобывающим компаниям со всего мира право на поиск нефти и газа на континентальном шельфе страны.
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Белоруссия приостановила транзит нефти на Украину и в Польшу
Концерн «Белнефтехим» приостановил транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 09:34
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МИД Венесуэлы сообщил о готовности к переговорам с США
Власти Венесуэлы готовы обсудить двусторонние отношения с США, заявил в интервью телеканалу TeleSUR министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский готов снова жениться на бывшей супруге
Недавно известный актер Виталий Гогунский оформил развод с супругой Ириной. Он расходится с женой уже во второй раз.
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Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
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ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика
АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады
В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:48