Экономика
Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремяПРАЙМ вчера в 07:31
Nord Stream 2 AG в материалах по третьей заявке для Дании на строительство "Северного потока-2" отметила, что в случае реализации проекта в соответствии с этой заявкой и ее согласовании Данией ближе к концу года, завершение строительства газопровода может сдвинуться на вторую половину 2020 года.
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Эксперт считает, что позиция Дании не сможет перенести сроки по «Северному потоку-2»
Народные новостивчера в 12:44
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2»
RT на русскомвчера в 16:32
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Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Обновлено вчера в 16:13
Хоккей
Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией
В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Обновлено в 07:01
Общество
Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге
Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:14
Политика
Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ
В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия
В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке
Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Политика
Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Кино
Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»
Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено 16 мая в 11:37
Технологии
Toshiba Memory и Western Digital совместно инвестируют средства в новую фабрику по выпуску флэш-памяти
Обновлено вчера в 03:22
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Политика
США решили не отправлять на Украину постоянного посла
Источники издания DT.UA сообщили, что Госдеп отдал должность временного поверенного в делах США на Украине Уильяму Тейлору, работавшему послом в этой стране в период с 2006 по 2009 годы.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем
Вылет самолета авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Сочи в субботу был отложен на несколько часов из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 07:59
Спорт
Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения
18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Политика
Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая
Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что рабочая группа России и Белоруссии по оценке убытков от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» представит первые результаты 20 мая, в понедельник.
Обновлено в 06:04
Политика
Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Футбол
Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:59
Футбол
Аллегри ушел из «Ювентуса» из-за Недведа
46-летний чех наряду со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи настаивал на уходе Аллегри, хотя президент клуба Андреа Аньелли хотел продолжить сотрудничество с 51-летним специалистом.
Обновлено в 05:54
Политика
Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе
Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Обновлено в 03:32
Транспорт
Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне
Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на обвинения пилотов SSJ-100 в нарушении инструкций
Ранее «РИА-Новости» со ссылкой на документы Росавиации сообщили, что SSJ-100 заходил на посадку с превышением максимальной массы на 1,6 тонны, а также вопреки инструкции не были выпущены закрылки самолета.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул
Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Путешествия
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Российский путешественник Федор Конюхов планирует три новых экспедиции. Об этом сообщил его сын Оскар, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28