Экономика

Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремяПРАЙМ вчера в 07:31

Nord Stream 2 AG в материалах по третьей заявке для Дании на строительство "Северного потока-2" отметила, что в случае реализации проекта в соответствии с этой заявкой и ее согласовании Данией ближе к концу года, завершение строительства газопровода может сдвинуться на вторую половину 2020 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Оператор заявил о возможности достроить «Северный поток – 2» вовремя

Известиявчера в 08:23

"Копенгаген не повлияет на выход на полную мощность "Северного потока - 2": Эксперт - о требовании Дании сменить маршрут газопровода

Царьградвчера в 14:24

Эксперт считает, что позиция Дании не сможет перенести сроки по «Северному потоку-2»

Народные новостивчера в 12:44

Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 16:32

Nord Stream 2 допустил ввод газопровода во второй половине 2020 года

Коммерсантъвчера в 06:32

Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремя

ПРАЙМвчера в 07:31

Оператор «Северного потока-2» допустил перенос сроков завершения проекта

РБКвчера в 02:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
Происшествия

На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

Обновлено вчера в 16:13
Хоккей

Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Обновлено в 07:01
Общество

Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге

Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:14
Политика

Совет Европы постановил вернуть России право голоса в ПАСЕ

В рамках сессии Комитета министров Совета Европы была достигнута договоренность о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Политика

Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Музыка

Сергей Лазарев сделал откровенное селфи перед финалом Евровидения

Обновлено в 03:08
Кино

Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»

Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Музыка

«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено 16 мая в 11:37
Технологии

Toshiba Memory и Western Digital совместно инвестируют средства в новую фабрику по выпуску флэш-памяти

Обновлено вчера в 03:22
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Политика

США решили не отправлять на Украину постоянного посла

Источники издания DT.UA сообщили, что Госдеп отдал должность временного поверенного в делах США на Украине Уильяму Тейлору, работавшему послом в этой стране в период с 2006 по 2009 годы.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Сургуте отложили вылет самолета «ЮТэйр» из-за технических проблем

Вылет самолета авиакомпании "ЮТэйр" из Сургута в Сочи в субботу был отложен на несколько часов из-за технических проблем, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 07:59
Спорт

Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения

18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Политика

Рабочая группа по ЧП с «Дружбой» представит первые результаты 20 мая

Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что рабочая группа России и Белоруссии по оценке убытков от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» представит первые результаты 20 мая, в понедельник.
Обновлено в 06:04
Политика

Суд освободил экс-президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Футбол

Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:59
Футбол

Аллегри ушел из «Ювентуса» из-за Недведа

46-летний чех наряду со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи настаивал на уходе Аллегри, хотя президент клуба Андреа Аньелли хотел продолжить сотрудничество с 51-летним специалистом.
Обновлено в 05:54
Политика

Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе

Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Обновлено в 03:32
Транспорт

Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне

Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Происшествия

«Аэрофлот» ответил на обвинения пилотов SSJ-100 в нарушении инструкций

Ранее «РИА-Новости» со ссылкой на документы Росавиации сообщили, что SSJ-100 заходил на посадку с превышением максимальной массы на 1,6 тонны, а также вопреки инструкции не были выпущены закрылки самолета.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул

Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Путешествия

Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции

Российский путешественник Федор Конюхов планирует три новых экспедиции. Об этом сообщил его сын Оскар, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:55
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное