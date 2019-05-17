Экономика
Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремяПРАЙМ вчера в 07:31
Nord Stream 2 AG в материалах по третьей заявке для Дании на строительство "Северного потока-2" отметила, что в случае реализации проекта в соответствии с этой заявкой и ее согласовании Данией ближе к концу года, завершение строительства газопровода может сдвинуться на вторую половину 2020 года.
Читать в источнике
Оценить115
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг строительства «Северного потока — 2»
RT на русскомвчера в 16:32
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка
Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Наука
Ученые рассказали, как предотвратить деменцию
О результатах исследований рассказал представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии, профессор Хидетоши Эндо в своем докладе на Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии с международным участием, который проходит в Москве.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Полиция задержала мать оставленной в московской поликлинике девочки
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в центре города.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
Обзор Apple Air Pods 2: снова лучшие наушники-вкладыши?
Сами наушники внешне совершенно не отличаются от Air Pods первого поколения.
Обновлено вчера в 10:08
Здоровье
Ученые предупредили о вреде соков
"Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", — уточнили исследователи.
Обновлено в 05:42
Политика
Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке
Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено вчера в 19:51
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Обновлено 16 мая в 18:25
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»
Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Общество
Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.
Обновлено 16 мая в 17:06
Футбол
Сегодня тремя матчами открывается 29 тур чемпионата России по футболу
ЦСКА смазал концовку чемпионата. Армейцы выиграли только один матч из последних пяти и опустилась на пятое место.
Обновлено в 05:01
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Общество
Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
В Саратове пьяный полицейский насмерть сбил подростка
Обновлено вчера в 13:56
Авто
Ford объявил скидку 20% при покупке кроссовера Ford Kuga в кредит
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие
США заплатят другим странам за отказ от российского оружия
США намерены распространить на весь мир негласную программу финансовой помощи странам, готовым отказаться от покупки российского оружия.
Обновлено в 03:29
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 19:04
Гаджеты
Рассекречена камера «убийцы флагманов» от Xiaomi Redmi
Напомним, новая модель Redmi получила название K20 не случайно. «K», в данном случае, расшифровывается как Killer или «убийца».
Обновлено в 04:38
Здоровье
Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени
Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Наука
Напряженная работа приводит к сокращению теломеров и быстрому старению
Напряженная работа и учеба приводят к ускоренному сокращению длины теломеров и преждевременному клеточному старению.
Обновлено 15 мая в 07:29
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Авто
Назван ТОП-5 доступных подержанных авто с «неубиваемой» подвеской
«Автоновости дня» совместно с экспертами рынка б/у-машин составили ТОП-5 крепких моделей с выносливой ходовой частью, которые не боятся жестких условий эксплуатации.
Обновлено в 01:00
Происшествия
«В Могилеве такая трагедия впервые»: хоронят убитого лейтенанта милиции
Ариф прожил в Могилеве 52 года. Мужчина говорит, что не припомнит за эти годы убийства сотрудника ГАИ в городе.
Обновлено в 05:46
Экономика
Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla
Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48