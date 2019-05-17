Экономика

Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремяПРАЙМ вчера в 07:31

Nord Stream 2 AG в материалах по третьей заявке для Дании на строительство "Северного потока-2" отметила, что в случае реализации проекта в соответствии с этой заявкой и ее согласовании Данией ближе к концу года, завершение строительства газопровода может сдвинуться на вторую половину 2020 года.
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Оператор рассказал о шансах достроить «Северный поток-2» вовремя

Газета.Ruвчера в 07:37

Оператор заявил о возможности достроить «Северный поток – 2» вовремя

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Кремль не ознакомлен с датским докладом о реализации «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2 допустил ввод газопровода во второй половине 2020 года

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Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремя

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Оператор «Северного потока-2» допустил перенос сроков завершения проекта

РБКвчера в 02:59
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Ученые рассказали, как предотвратить деменцию

О результатах исследований рассказал представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии, профессор Хидетоши Эндо в своем докладе на Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии с международным участием, который проходит в Москве.
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Полиция задержала мать оставленной в московской поликлинике девочки

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Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции протеста против строительства храма на месте сквера на Октябрьской площади в центре города.
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Обзор Apple Air Pods 2: снова лучшие наушники-вкладыши?

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Ученые предупредили о вреде соков

"Даже если сахар в соке образуется естественным путем, а не добавляется при приготовлении, вред от него по существу одинаков, так как биохимический ответ при метаболизме аналогичен", — уточнили исследователи.
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Политика

Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень на Камчатке

Альпинист из Японии не смог преодолеть сложный участок и погиб при восхождении на вулкан Камень в Усть-Камчатском районе Камчатского края.
Обновлено вчера в 19:51
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Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Обновлено 16 мая в 18:25
Политика

Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»

Россия придумала историю для Украины, а Киеву нужно пересмотреть отношение к националисту Степану Бандере, чья запрещенная в России экстремистская ОУН-УПА воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими коллегами.
Обновлено в 03:33
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Бари Алибасов сообщил о смерти пресс-атташе «На-На»

Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Общество

Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.
Обновлено 16 мая в 17:06
Футбол

Сегодня тремя матчами открывается 29 тур чемпионата России по футболу

ЦСКА смазал концовку чемпионата. Армейцы выиграли только один матч из последних пяти и опустилась на пятое место.
Обновлено в 05:01
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Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

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Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:34
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В Саратове пьяный полицейский насмерть сбил подростка

Обновлено вчера в 13:56
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Ford объявил скидку 20% при покупке кроссовера Ford Kuga в кредит

Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие

США заплатят другим странам за отказ от российского оружия

США намерены распространить на весь мир негласную программу финансовой помощи странам, готовым отказаться от покупки российского оружия.
Обновлено в 03:29
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 19:04
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Рассекречена камера «убийцы флагманов» от Xiaomi Redmi

Напомним, новая модель Redmi получила название K20 не случайно. «K», в данном случае, расшифровывается как Killer или «убийца».
Обновлено в 04:38
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Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени

Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено вчера в 03:38
Происшествия

В Перу два человека погибли при падении вертолета

Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
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Напряженная работа приводит к сокращению теломеров и быстрому старению

Напряженная работа и учеба приводят к ускоренному сокращению длины теломеров и преждевременному клеточному старению.
Обновлено 15 мая в 07:29
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
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Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
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Назван ТОП-5 доступных подержанных авто с «неубиваемой» подвеской

«Автоновости дня» совместно с экспертами рынка б/у-машин составили ТОП-5 крепких моделей с выносливой ходовой частью, которые не боятся жестких условий эксплуатации.
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«В Могилеве такая трагедия впервые»: хоронят убитого лейтенанта милиции

Ариф прожил в Могилеве 52 года. Мужчина говорит, что не припомнит за эти годы убийства сотрудника ГАИ в городе.
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Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
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