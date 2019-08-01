Футбол
«Норчепинг», «Мальме», «Пюник», «Динамо» Тб и «Страсбур» вышли в третий отборочный раунд ЛЕСпорт-Экспресс 15:12
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 20:00, Ашберн
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено в 18:22
Технологии
В сети обнаружены данные 3,7 млн клиентов Sephora
Эксперты Threat Intelligence Group-IB обнаружили крупную утечку данных сети парфюмерно-косметических магазинов Sephora, сообщает The Straits Times, ведущая деловая газета Сингапура.
Обновлено в 15:00
Футбол
Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени
Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".
Обновлено в 17:21
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено вчера в 07:23
Экономика
Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов
Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 10:32
Экономика
FTC проводит антимонопольное расследование по приобретениям Facebook - СМИ
Федеральная торговая комиссия (ФТК, FTC) США проводит антимонопольное расследование в отношении Facebook Inc, по приобретению потенциальных конкурентов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:57
Футбол
Наингголан вернется в «Кальяри»
Обновлено в 13:35
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:45
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в четверг снизилась на 6,24%, до $60,60 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:00 мск.
Обновлено в 14:33
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Кино
Крис Хемсворт рассказал о своей любви к образу «толстого Тора»
Актер Крис Хемсворт, исполняющий роль скандинавского бога Тора в фильмах Marvel, раскрыл тайны образа растолстевшего супергероя в финале «Мстителей».
Обновлено в 19:00
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Авто
Audi рассекретила базовую модификацию электрокроссовера Audi e-tron
На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км. Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности.
Обновлено в 16:21
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Авто
Представлены изображения обновленного УАЗ 469
УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.
Обновлено в 02:20
Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено в 04:45
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Технологии
«Яндекс.Карты» начали показывать поэтажные схемы зданий
Команда разработчиков «Яндекс.Карт» объявила об очередном расширении возможностей картографической службы и включении в состав сервиса поэтажных схем зданий.
Обновлено в 16:51
Политика
Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 16:52
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Футбол
Валерий Карпин назван лучшим тренером июля в РПЛ
Обновлено в 10:58
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали за 35 тысяч долларов
Обновлено в 11:25