Авто
Номера в 2 строки начнут ставить на автомобили в РоссииPrivet-Rostov.ru 08:45
Новыы стандарт номеров для автомобилей вступит в силу в 2020 году, однако владельцы американских и японских автомобилей могут воспользоваться уже сейчас, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на сайте ведомства.
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Происшествия
В Кремле назвали посадивших на поле самолет А321 летчиков героями
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Россиянкам разрешили сотни «мужских» профессий
Ограничения сняли на работу водителем большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной техники (фура, трактор, самосвал, КамАЗ) за исключением профессии машиниста строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер).
Обновлено в 09:41
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок
Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 05:14
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Общество
В России в 2020 году запретят пополнение транспортных карт наличными
Уточняется, что с августа 2020 года в большинстве регионов транспортные карты нельзя будет пополнить наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 09:47
Политика
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия
Во Всеволожске мотоциклист врезался в дерево и погиб
Мужчина 1991 года рождения врезался на мотоцикле в дерево, в результате ДТП он погиб на месте.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Экономика
Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela
Обновлено вчера в 09:20
Футбол
Агент Аит-Беннасера подтвердил интерес ЦСКА к игроку «Монако»
Агент Марио Кнез, представляющий интересы полузащитника «Монако» Юссефа Аит-Беннасера, подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА.
Обновлено в 04:58
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Ростех создаст новые прицелы для стрелкового оружия
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Футбол
Ивелин Попов: «Комфортно чувствую себя в опорной зоне»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов дал интервью клубной пресс-службе перед выездным матчем 6-го тура РПЛ против «Уфы», который состоится 18 августа.
Обновлено в 10:24
Технологии
Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени
Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.
Обновлено в 07:38
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Якутии локализовали пожар на шахте «Денисовская»
Обновлено в 07:13
Происшествия
СКР опроверг возбуждение дела против москвички за покупку лекарства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Москвы, которая приобрела по почте препарата фризиум, не входящий в список лекарственных препаратов, которые разрешено приобретать в России, заявила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава.
Обновлено в 06:40
Общество
Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Политика
Суд Москвы оставил под арестом задержанных украинских моряков
Мосгорсуд признал законным решение о продлении содержания под стражей шестерых из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 05:59
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15