Новыы стандарт номеров для автомобилей вступит в силу в 2020 году, однако владельцы американских и японских автомобилей могут воспользоваться уже сейчас, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на сайте ведомства.

Номера в 2 строки начнут ставить на автомобили в России

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