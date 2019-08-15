Авто

Номера в 2 строки начнут ставить на автомобили в РоссииPrivet-Rostov.ru 08:45

Новыы стандарт номеров для автомобилей вступит в силу в 2020 году, однако владельцы американских и японских автомобилей могут воспользоваться уже сейчас, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на сайте ведомства.
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