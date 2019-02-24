Гаджеты

Nokia 210 стал самым доступным телефоном с интернетомFerra 10:27

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания HMD Global представила простой телефон Nokia 210. Он позиционируется как самый доступный телефон с доступом в интернет.
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MWC 2019: телефон Nokia 210 оценён в 35 долларов

3DNews11:39

Nokia 210 стал самым доступным телефоном с интернетом

Ferra10:27
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Футбол

Вратарь «Челси» отказался от замены ради серии пенальти и провалил ее

Испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:55
Политика

Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 20%

Явка на парламентских выборах в Молдавии к 13.00 по московскому времени составила 20,92%, сообщается на сайте Центризбиркома республики.
Обновлено в 05:10
Футбол

«Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России

«Ростов» с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в ответном матче и впервые с 2014-го пробился в полуфинал Кубка России по футболу.
Обновлено в 14:32
Политика

Самойлова отреагировала на скандал вокруг украинского отбора на Евровидение

Российская певица Юлия Самойлова в интервью телеканалу "360" прокомментировала скандал вокруг финалисток украинского национального отбора на Евровидение сестер Анны и Марии Опанасюк.
Обновлено в 14:53
Спорт

Александр Третьяков выиграл общий зачет Кубка мира по скелетону

На последнем этапе Кубка Мира, проходящего в Калгари, Андрей Третьяков обеспечил себе первое место в общем зачете.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Отсидевшему в тюрьме 39 лет невиновному американцу выплатят $21 млн

Власти Калифорнии выплатят $21 млн американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 39 лет, передает АВС News.
Обновлено в 14:21
Театры

Театр Вахтангова заменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового

Театр Вахтангова 24 февраля заменил спектакль "Посвящение Еве" из-за плохого самочувствия народного артиста СССР Василия Ланового.
Обновлено в 14:58
Общество

В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

В Москве завершился марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре столицы.
Обновлено в 07:38
Музыка

СМИ рассказали о правообладателе песни Maruv для «Евровидения»

Обновлено в 14:23
Гаджеты

Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном

Китайская компания Huawei в воскресенье анонсировала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G, сообщается в официальном аккаунте Huawei в Weibo.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет

В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.
Обновлено в 10:07
Политика

Президент Эстонии поддержала полный перевод образования на госязык

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала полный перевод образования в республике на эстонский язык, выступая в воскресенье с торжественной речью по случаю 101-летней годовщины провозглашения независимости республики в Таллине.
Обновлено в 13:41
Политика

На границе Венесуэлы продолжаются столкновения

Желающие получить гуманитарную помощь начали закидывать камнями бойцов Национальной гвардии, которые в ответ применили слезоточивый газ.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 13:44
Политика

Голикова рассказала, как рассчитывала пенсии с Путиным «в столбик»

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии "в столбик".
Обновлено в 09:54
Политика

Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»

Обновлено вчера в 08:15
Политика

Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Сообщение о пожаре в музее Пушкина не подтвердилось

Обновлено в 12:31
Происшествия

Преступники пытались ограбить офис «Мегафона» в Москве

Двое неизвестных совершили попытку ограбления офиса продаж «Мегафон» на юго-западе российской столицы, но были задержаны после срабатывания сигнализации, сообщает 24 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:13
Происшествия

В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи

Обновлено в 07:24
Общество

В Челябинске директор отчитала школьников за кражи в столовой

Обновлено в 04:34
Политика

Украинская журналистка резко раскритиковала участников Майдана

Обновлено в 14:03
Политика

Журналистку RT ранили на протестах в Венесуэле

Обновлено в 08:56
Происшествия

В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.
Обновлено в 10:11
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова уверен, что Макгрегор боится реванша с Хабибом

Обновлено в 10:42
Политика

Швеция отказалась от вступивших в ИГ граждан

Швеция не намерена принимать обратно граждан, воевавших в Сирии на стороне ИГ (группировка запрещена в РФ), однако лишать шведского гражданства этих людей не будет.
Обновлено в 15:01
Единоборства

Александр Емельяненко дал пощёчину спортсмену во время мастер-класса

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко во время мастер-класса в одном из фитнес-клубов Москвы дал пощёчину неизвестному спортсмену.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-27

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес

Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Врачи ввели 88-летнего режиссера Георгия Данелию в искусственную кому для стабилизации дыхания, сообщила РИА Новости его супруга Галина Юркова-Данелия.
Обновлено в 10:03
Политика

Русский экзархат в Европе отказался подчиняться Константинополю

Инициатива Константинополя о роспуске русского экзархата в Европе отменит томос 1999 года, по которому объединению приходов в странах Западной Европы, вышедших в 1931 году из юрисдикции РПЦ, был возвращен статус экзархата Вселенского патриархата.
Обновлено в 07:21
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