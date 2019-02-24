Гаджеты

Nokia 210 стал самым доступным телефоном с интернетомFerra вчера в 10:27

К открытию выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания HMD Global представила простой телефон Nokia 210. Он позиционируется как самый доступный телефон с доступом в интернет.
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MWC 2019. Представлен кнопочный телефон Nokia 210 с камерой и музыкальным плеером

Dgl.ruвчера в 12:42

Nokia 210 стал самым доступным телефоном с доступом в Интернет

UfacityNews.ruвчера в 15:09

MWC 2019. Nokia представила кнопочный Nokia 210 за 35 долларов

ITZine.ruвчера в 10:38

MWC 2019: телефон Nokia 210 оценён в 35 долларов

3DNewsвчера в 11:39

Nokia 210 стал самым доступным телефоном с интернетом

Ferraвчера в 10:27
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Политика

В Молдавии обнародованы предварительные итоги парламентских выборов

24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы, которые впервые проходят по смешанной системе: 50 человек по партийным спискам и 51 — по одномандатным округам.
Обновлено вчера в 23:27
Общество

В ГИБДД назвали сроки перехода на электронные водительские права

Электронные водительские права в России планируется ввести к 2020 году. Об этом сообщил начальник ГИБДД МВД РФ Михаил Черников.
Обновлено вчера в 23:17
Кино

«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»

В номинациях лучшая мужская и женская роль победу одержали Рами Малек и Оливия Колман, игравшие в фильмах «Богемская рапсодия» и «Фаворитка».
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Памела Андерсон написала открытое письмо к Владимиру Путину

Обновлено в 00:28
Экономика

Финразведка подсчитала сумму арестованных в России активов

Как растет криминализация экономики Последние несколько лет в России стабильно растут показатели суммы ущерба по уголовным делам, стоимости арестованного и конфискованного имущества.
Обновлено в 00:01
Политика

Голикова рассказала, как рассчитывала пенсии с Путиным «в столбик»

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии "в столбик".
Обновлено вчера в 09:54
Гаджеты

Найден пожирающий интернет-трафик и заряд смартфона вирус

Обнаружена сложная мошенническая кампания под названием DrainerBot, которая скрыто расходует интернет-трафик мобильных устройств на Android.
Обновлено вчера в 22:29
Политика

Трамп отсрочит повышение пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что откладывает введение торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта.
Обновлено вчера в 18:06
Культура

Актер Билли Портер пришел на церемонию «Оскар» в пышном платье

Американский актер Билли Портер шокировал присутствующих на церемонии вручения премии «Оскар» своим нарядом.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с инфарктом

Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

Начальник колонии, где содержался Цеповяз, отстранен от должности

Обновлено вчера в 23:33
Общество

Весна начнется во второй половине марта

Погода будет ветреная, но, несмотря на арктическое происхождение ветров, продолжится оттепель, начавшаяся в выходные.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Граждане России высказались о «деле Арашуковых»

По данным исследования, практически две трети граждан РФ (64%) считают устойчивой тенденцией случаи получения взяток высокопоставленными чиновниками и обнаружения у них крупных сумм незадекларированных средств.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

В Якутии во время пурги пропали три человека

Поиски трех человек, которые заблудились во время пурги в тундре, начались в Якутии, сообщили в понедельник в региональном комитете обеспечения безопасности населения.
Обновлено вчера в 21:36
Политика

Дуэт Anna Maria сравнил Украину с СССР «в его худшие времена»

Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Бизнесмен, который плохо обращался с работниками, убит в ХМАО

В ХМАО убит предприниматель Владимир Теплов, который, по информации СМИ, жестоко обращался со своими работниками.
Обновлено в 00:15
Общество

Во Франции на аукционе продадут ручку и автограф Гагарина

Еще один лот, эстимейт которого - 5-7 тысяч евро, состоит из 12 фотографий Гагарина, сделанных 24 марта 1968 года - за три дня до его гибели.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол

Вратарь «Челси» отказался от замены ради серии пенальти и провалил ее

Испанский голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 14:55
Музыка

Украинке Maruv назвали условие участия в «Евровидении-2019»

Как сообщила PR-директор Национально общественной телекомпании Украины (НОТУ) Виктория Сидоренко, контракт исполнительнице уже передан.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Авария в Барнауле оставила без водоснабжения около 100 тыс. человек

Обновлено вчера в 23:38
Экономика

Антимонопольщики отказались одобрять вхождение Total в «Арктик СПГ-2»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась самостоятельно согласовать сделку по вхождению французской Total в проект НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2».
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Устроившего самосуд над школьником жителя Приморья оставили на свободе

Суд в Приморье отказался помещать под домашний арест жителя края, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе в Большом Камне, другую меру пресечения следователи просить не будут, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета.
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова

Адвокат Константин Добрынин, который представляет интересы певца Сергея Шнурова, пожаловался в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики на парламентария Виталия Милонова.
Обновлено в 00:19
Общество

В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова

В Москве завершился марш памяти политика Бориса Немцова, который был убит четыре года назад в центре столицы.
Обновлено вчера в 07:38
Политика

Украинская журналистка резко раскритиковала участников Майдана

Обновлено вчера в 14:03
Общество

Алтайский край предлагают переименовать в Приалтайский

Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским

Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Новосибирске

Три пассажира "ВАЗ-2109" погибли и еще трое, в том числе водитель, пострадали в результате столкновения с грузовиком в ночь на понедельник в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие

Анонсирован первый показ Су-57 на западном авиасалоне

Ранее на этой неделе президент ОАК Юрий Слюсарь заявил, что ВКС России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 в 2019 году.
Обновлено вчера в 05:03
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