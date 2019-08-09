Футбол
Нойштедтер стал игроком «Динамо»Soccer.ru 05:57
Пресс-служба "Динамо" объявила, что состав команды пополнит защитник сборной России Роман Нойштедтер. Соглашение между игроком и московским клубом рассчитано на один год. Нойштедтер достался "Динамо" на правах свободного агента, летом футболист покинул ряды "Фенербахче".
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:50, Вашингтон
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