Футбол

Нойштедтер стал игроком «Динамо»Soccer.ru 05:57

Пресс-служба "Динамо" объявила, что состав команды пополнит защитник сборной России Роман Нойштедтер. Соглашение между игроком и московским клубом рассчитано на один год. Нойштедтер достался "Динамо" на правах свободного агента, летом футболист покинул ряды "Фенербахче".
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