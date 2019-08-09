Пресс-служба "Динамо" объявила, что состав команды пополнит защитник сборной России Роман Нойштедтер. Соглашение между игроком и московским клубом рассчитано на один год. Нойштедтер достался "Динамо" на правах свободного агента, летом футболист покинул ряды "Фенербахче".

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Здоровье Кардиохирург опроверг пользу красного вина Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Шоу-бизнес Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.

Общество Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.

Политика 20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство 9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Политика Трамп заявил, что у Байдена «не все дома» Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов новый ляп, который допустил 76-летний Байден.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Экономика Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса» По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.

Шоу-бизнес Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Здоровье Названы самые опасные сорта сыра Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.

Экономика Utair сократила чистый убыток на 34% Чистый убыток авиакомпании Utair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2019 года сократился на 34,1% — до 2,52 млрд руб. Выручка авиакомпании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,8% — до 25,7 млрд руб. Валовый убыток снизился на 39,1% — до 1,82 млрд руб. Utair — четвертая по величине авиакомпания в России.

Экономика Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.

Политика Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.

Общество Губернаторский оркестр Петербурга освобождает помещения в Доме радио, куда должен въехать дирижер Курентзис В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что освобождаемые оркестрами помещения в Доме радио планируется передать под оркестр и оперу дирижера Теодора Курентзиса.

Политика Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".

Транспорт Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.