Пресс-служба "Динамо" объявила, что состав команды пополнит защитник сборной России Роман Нойштедтер. Соглашение между игроком и московским клубом рассчитано на один год. Нойштедтер достался "Динамо" на правах свободного агента, летом футболист покинул ряды "Фенербахче".

Все про Спорт ру

Спорт день за днем

Политика Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы остановить конфликт на востоке Украины, считает президент США Дональд Трамп.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Общество Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Шоу-бизнес Вилли Токарева похоронили в Москве Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Политика Первое заседание нового созыва украинской Рады пройдет 29 августа Первое заседание нового созыва Верховной рады Украины пройдет 29 августа.

Авто Компания Infiniti выпустит спецверсию Edition 30 Японская компания Infiniti к своему 30-летию выпустит специальную серию под названием Edition 30.

Политика Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020 Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.

Политика В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию.

Интернет Twitch запустил приложение, которое должно помочь начинающим стримерам Twitch Studio - приложение для ПК, которое должно облегчить для молодых стримеров процесс настройки трансляции.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Армия и оружие Правительство нацсогласия Ливии пошло на перемирие на время Курбан-байрама Президентский совет правительства национального согласия (ПНС) Ливии согласился на перемирие на время Ид аль-Адха (Курбан-байрама), сообщается в пресс-релизе ПНС, полученном в распоряжение РИА Новости.

Происшествия Walmart уберет рекламу жестоких видеоигр после стрельбы в США Через несколько дней после двух случаев массовой стрельбы в США сотрудники американской торговой компании Walmart получили рассылку с требованием удалить "любые надписи или изображения, содержащие сцены насилия или агрессивного поведения".

Наука На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Происшествия Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.

Шоу-бизнес Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм 22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.

Политика Ковитиди прокомментировала заявление Эрдогана о непризнании Крыма Федеральное агентство новостей сообщило о том, что сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

Политика Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

Армия и оружие В сирийском Идлибе 10 военных погибли при отражении атаки террористов В результате погибли десять сирийских военнослужащих. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

Футбол Кассано: «„Интер“ выиграет Серию А в этом сезоне» В преддверии старта нового сезона высшего эшелона чемпионата Италии бывший лидер национальной команды Антонио Кассано выразил уверенность, что в новом сезоне скудетто достанется миланскому "Интеру", за которой форвард выступал в сезоне-2012/13.

Финансы ФОМ: выросло число россиян, зарабатывающих больше 30 тысяч рублей Респондентов, которые получают 8 000 рублей и менее оказалось всего 2 % от общего числа опрошенных, 14 000 – 20 000 рублей получают 13 % ответивших на вопрос, 12 % от общего числа ежемесячно пополняют свой бюджет на более 30 тысяч рублей.