Футбол
Нойштедтер стал игроком «Динамо»Soccer.ru 05:57
Пресс-служба "Динамо" объявила, что состав команды пополнит защитник сборной России Роман Нойштедтер. Соглашение между игроком и московским клубом рассчитано на один год. Нойштедтер достался "Динамо" на правах свободного агента, летом футболист покинул ряды "Фенербахче".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы остановить конфликт на востоке Украины, считает президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 15:16
Финансы
Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Ранее Центробанк сообщал, что, по предварительной оценке, чистый отток капитала в первом полугодии 2019 г. составил $27,3 млрд.
Обновлено в 09:56
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено в 16:51
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Политика
Первое заседание нового созыва украинской Рады пройдет 29 августа
Первое заседание нового созыва Верховной рады Украины пройдет 29 августа.
Обновлено в 10:28
Авто
Компания Infiniti выпустит спецверсию Edition 30
Японская компания Infiniti к своему 30-летию выпустит специальную серию под названием Edition 30.
Обновлено в 08:45
Футбол
Глушаков вместе с игроками «Ахмата» и сотрудниками ГИБДД раздавал билеты на матч со «Спартаком»
Вместе с сотрудниками ГИБДД игроки вышли на дороги Грозного и раздавали билеты водителям.
Обновлено в 16:50
Политика
Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020
Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Два человека погибли из-за обстрела Коминтерново в ДНР
Обновлено в 16:32
Политика
В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке
В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию.
Обновлено в 13:05
Интернет
Twitch запустил приложение, которое должно помочь начинающим стримерам
Twitch Studio - приложение для ПК, которое должно облегчить для молодых стримеров процесс настройки трансляции.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Армия и оружие
Правительство нацсогласия Ливии пошло на перемирие на время Курбан-байрама
Президентский совет правительства национального согласия (ПНС) Ливии согласился на перемирие на время Ид аль-Адха (Курбан-байрама), сообщается в пресс-релизе ПНС, полученном в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Walmart уберет рекламу жестоких видеоигр после стрельбы в США
Через несколько дней после двух случаев массовой стрельбы в США сотрудники американской торговой компании Walmart получили рассылку с требованием удалить "любые надписи или изображения, содержащие сцены насилия или агрессивного поведения".
Обновлено в 08:56
Наука
На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Политика
Ковитиди прокомментировала заявление Эрдогана о непризнании Крыма
Федеральное агентство новостей сообщило о том, что сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено в 14:18
Армия и оружие
В сирийском Идлибе 10 военных погибли при отражении атаки террористов
В результате погибли десять сирийских военнослужащих. Еще 21 человек получил ранения различной степени тяжести.
Обновлено в 17:24
Футбол
Кассано: «„Интер“ выиграет Серию А в этом сезоне»
В преддверии старта нового сезона высшего эшелона чемпионата Италии бывший лидер национальной команды Антонио Кассано выразил уверенность, что в новом сезоне скудетто достанется миланскому "Интеру", за которой форвард выступал в сезоне-2012/13.
Обновлено в 18:13
Финансы
ФОМ: выросло число россиян, зарабатывающих больше 30 тысяч рублей
Респондентов, которые получают 8 000 рублей и менее оказалось всего 2 % от общего числа опрошенных, 14 000 – 20 000 рублей получают 13 % ответивших на вопрос, 12 % от общего числа ежемесячно пополняют свой бюджет на более 30 тысяч рублей.
Обновлено в 09:10
Здоровье
Кардиохирург опроверг положительное влияние красного вина
Как отметил кардиохирург, бокал красного вина в день – это скорее безвредная, чем полезная привычка.
Обновлено в 07:23
Культура
Назван советский фильм-рекордсмен по просмотрам на YouTube
Обновлено в 16:07