Нойштедтер: расстроился, когда не попал на чемпионат мираЧемпионат 10:22

Мой пост в социальной сети был не про него. Я не на него обиделся, а расстроился, что меня нет на чемпионате мира. После чемпионата мира почувствовал, что есть уверенность у нашей команды, что люди иначе на игроков смотрят.

Нойштедтер: расстроился, когда не попал на чемпионат мира

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