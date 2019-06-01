Нойштедтер: расстроился, когда не попал на чемпионат мираЧемпионат 10:22

Мой пост в социальной сети был не про него. Я не на него обиделся, а расстроился, что меня нет на чемпионате мира. После чемпионата мира почувствовал, что есть уверенность у нашей команды, что люди иначе на игроков смотрят.

Нойштедтер: расстроился, когда не попал на чемпионат мира

Происшествия Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило, что число пострадавших в результате взрыва на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 42 человек, передает РИА "Новости".

Происшествия Легковой автомобиль выехал на тротуар в Петербурге "По предварительной информации, 1 июня около 17:50 в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и ул. Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов - мужчину и мальчика восьми лет", - говорится в сообщении.

Происшествия Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.

Происшествия Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.

Авто Porsche 911 Speedster приспособили под буксировку прицепа Производство Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster продолжалось с января по июль 1989 года, в результате чего было выпущено всего 2104 автомобиля.

Культура Региональные музеи получат 24 тысячи произведений искусства Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский передал руководителям региональных музеев приказы на пополнение их фондов произведениями из коллекции Международной конфедерации союзов художников.

Авто Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.

Общество Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 27 мая по 1 июля. Сдавать экзамены будет почти 750 тысяч человек.

Экономика Итальянский банк Intesa тоже пожаловался на краснодарских судей Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.

Политика Пушков назвал условия объявления Зеленскому импичмента на Украине Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал условия объявления на Украине импичмента новому президенту страны Владимиру Зеленскому.

Общество В России отменили внутрисетевой роуминг В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.

Происшествия Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.

Футбол «Зенит» может сыграть товарищеский матч с «Барселоной» в России Предположительно, матч мог бы "встать" в графике "Барселоны" между участием в туре по Японии (23-27 июля) и играми кубка Жоана Гампера (4 августа).

Общество Определены самые выгодные для проживания города России В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Происшествия В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Происшествия В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.

Происшествия Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.