Футбол
Роман Нойштедтер стал игроком «Динамо»Metaratings 06:00
Официальный сайт московского «Динамо» сообщил о том, что клуб подписал контракт с защитником Романом Нойштедтером. Футболист присоединился к «бело-голубым» на правах свободного агента и заключил соглашение сроком на один год.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
Интернет
В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного
Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
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Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
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Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
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Отток капитала из России с начала года вырос более чем в 1,5 раза
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Суды арестовали 24 человека после акции в Москве 3 августа
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«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной
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В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке
Ранее советник главы Херсонской областной администрации Украины Богдан Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал фотографии и видео с поднятым на возвышенности украинским государственным флагом.
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Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой возлюбленной
Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей в ночном клубе Вчера же Мурат поделился в соцсетях серией фото с отдыха на Майорке.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
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«На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.
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Общество
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Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 10:32
Путешествия
Голодец оценила развитие Крыма в сфере туризма и культуры
Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец оценила развитие Крыма в области туризма и культуры.
Обновлено в 09:32
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В Петербурге легковой автомобиль наехал на трех пешеходов
В Санкт-Петербурге столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Hyundai Solaris, из-за чего последний вылетел на тротуар и наехал на троих пешеходов.
Обновлено в 06:52
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
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Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Авто
Toyota привезет в Россию несколько моделей линейки GR-Sport
В российском офисе Toyota подтвердили планы относительно выхода на рынок автомобилей в исполнении GR-Sport (GR-S).
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Северодвинске зафиксировали скачок радиации после взрыва на полигоне
Обновлено вчера в 09:19