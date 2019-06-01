Футбол
Нойштедтер: пока не думал о продолжении карьеры в РПЛРИА Новости 07:04
Защитник сборной России по футболу и турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер заявил, что пока не размышлял о возможном продолжении карьеры в Российской премьер-лиге. Ранее СМИ сообщали, что Нойштедтер не будет продлевать истекающий этим летом контракт с "Фенербахче".
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