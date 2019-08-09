Футбол
Роман Нойштедтер стал игроком «Динамо»Metaratings 06:00
Футболист присоединился к «бело-голубым» на правах свободного агента и заключил соглашение сроком на один год. За свою новую команду россиянин будет выступать под 15-м номером. Для московского клуба Нойштедтер стал уже девятым новичком в летнее трансферное окно.
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