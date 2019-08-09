Футбол

Нойштедтер и Филипп впервые тренируются с «Динамо»Евро-футбол.ру 12:12

Новички "Динамо" Роман Нойштедтер и Максимилиан Филипп проводят первую тренировку в составе московской команды.
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Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»

Sport24.ru12:06

Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо» (ФОТО)

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Первая тренировка Нойштедтера и Филиппа в составе «Динамо». Фото

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Нойштедтер и Филипп провели первую тренировку в составе «Динамо». ФОТО

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Нойштедтер и Филипп впервые тренируются с «Динамо»

Евро-футбол.ру12:12

Нойштедтер и Филипп провели первую тренировку в составе «Динамо»

Советский спорт12:35

«Динамо», а ты не лопнешь? +Нойштедтер и Филипп

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