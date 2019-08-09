Новички "Динамо" Роман Нойштедтер и Максимилиан Филипп проводят первую тренировку в составе московской команды.

Нойштедтер и Филипп впервые тренируются с «Динамо»

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