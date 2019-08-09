Футбол
Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»Sport24.ru 12:06
Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба москвичей.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:50, Вашингтон
Футбол
Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом
Защитник «Норвич Сити» Грант Хэнли стал автором первого гола в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2019/20.
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Члены правления «Роснефти» получили за полугодие 2 млрд 360 млн рублей
В отчёте компании, на который ссылается ТАСС, говорится, что на зарплату ушло 405 млн 500 тысяч рублей, на премии — 1 млрд 447 млн, на вознаграждение за участие в работе органа управления — почти 58 млн, на командировочные выплаты и иные виды вознаграждений — 449 млн рублей.
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Армия и оружие
В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных
Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.
Обновлено в 14:12
Гаджеты
Huawei представила операционную систему HarmonyOS
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
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Здоровье
Онколог назвал семь симптомов рака
Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.
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Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
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Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года. Крымский мост является самым протяженным в России.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
В Москве похоронили Вилли Токарева
В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Политика
В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным
«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
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Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
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Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Калифорнии медведь упал с обрыва на полицейскую машину
Обновлено в 09:59
Технологии
Apple запустила аналитический сервис для музыкантов
Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.
Обновлено в 11:14
Общество
Жители Москвы стали получать подозрительные sms с предложением объединяться в группы для организации протестов
Предлагается объединяться в анонимные группы по 50 человек, в которых будут назначаться кураторы для координации действий.
Обновлено в 13:30
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Журнал в США назвал лучший советский военный самолет
В рейтинге лучших самолетов всех времен оказался советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием
Восьмидесятитрехлетняя женщина в Хабаровском крае угодила в трясину, отправившись в лес за грибами, и сутки простояла так, рычанием отпугивая кружащего возле нее медведя.
Обновлено вчера в 02:33
Футбол
Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»
Обновлено в 01:40
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места
Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.
Обновлено вчера в 11:11
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Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
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Наука
Из чернобыльской воды изготовили водку ученые
Обновлено в 02:20
Общество
Монеточка выпустила песню о лесных пожарах
Монеточка выпустила песню «Гори гори гори» о лесных пожарах в России.
Обновлено в 14:31