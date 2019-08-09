Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба москвичей.

Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»

Футбол Первый забитый мяч сезона АПЛ оказался автоголом Защитник «Норвич Сити» Грант Хэнли стал автором первого гола в Английской премьер-лиге (АПЛ) сезона-2019/20.

Экономика Члены правления «Роснефти» получили за полугодие 2 млрд 360 млн рублей В отчёте компании, на который ссылается ТАСС, говорится, что на зарплату ушло 405 млн 500 тысяч рублей, на премии — 1 млрд 447 млн, на вознаграждение за участие в работе органа управления — почти 58 млн, на командировочные выплаты и иные виды вознаграждений — 449 млн рублей.

Армия и оружие В Сирии при атаке боевиков погибли десять сирийских военных Десять сирийских военных погибли и 21 получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков и отражении их атак.

Гаджеты Huawei представила операционную систему HarmonyOS Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов рака Доктор медицинских наук Сергей Абашин перечислил семь симптомов, на которые необходимо обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание на ранней стадии.

Политика Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.

Транспорт В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту Технологические составы работают на мосту с лета 2018 года. Крымский мост является самым протяженным в России.

Шоу-бизнес В Москве похоронили Вилли Токарева В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.

Политика В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным «ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».

Политика В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.

Общество СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».

Технологии Apple запустила аналитический сервис для музыкантов Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.

Общество Жители Москвы стали получать подозрительные sms с предложением объединяться в группы для организации протестов Предлагается объединяться в анонимные группы по 50 человек, в которых будут назначаться кураторы для координации действий.

Футбол Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.

Армия и оружие Журнал в США назвал лучший советский военный самолет В рейтинге лучших самолетов всех времен оказался советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25.

Происшествия Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием Восьмидесятитрехлетняя женщина в Хабаровском крае угодила в трясину, отправившись в лес за грибами, и сутки простояла так, рычанием отпугивая кружащего возле нее медведя.

Общество Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Политика В Совфеде решили прописать в законе разрешенные для митингов места Сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов выступили с предложением законодательно оформить список разрешенных для проведения митингов и политических акций мест, сообщили в Совете Федерации.

Шоу-бизнес Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм 22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.