Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба москвичей.

Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Политика В Британском музее появились банкноты с изображением Бориса Джонсона Фейковые банкноты с изображением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появились в коллекции Британского музея.

Технологии «Яндекс.Еда» предложила партнерам приобретать экологическую упаковку Фото: Global Look Press Сервис «Яндекс.Еда» начал предлагать ресторанам-партнерам упаковку из экологичных и разлагаемых материалов – картона, сахарного тростника и т.д, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.

Экономика ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.

Транспорт Строители объяснили появление поезда на Крымском мосту Строители Крымского моста отреагировали на данные о том, что там был замечен поезд. Об этом сообщает РИА "Новости".

Энергетика Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.

Общество В Москве шквалистый ветер повалил более 40 деревьев Сильный ветер повалил свыше 40 деревьев и повредил более 20 автомобилей на территории столицы, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Происшествия Молдавские полицейские сняли российские номера с автомобиля Сотрудники полиции в Молдавии сняли российские регистрационные номера с автомобиля. Об этом сообщил в пятницу портал Stiri.

Политика ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.

Шоу-бизнес Вилли Токарева похоронили в Москве Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.

Авто Toyota привезет в РФ несколько моделей линейки GR-Sport В российском офисе Toyota подтвердили слухи относительно выхода на авторынок моделей в исполнении GR-Sport (GR-S).

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов Конкретные цифры в «Роскосмосе» не назвали, так как зарплата космонавтов является персональными данными, однако известен размер окладов сотрудников компании.

Происшествия Названа причина гибели рабочих на военном полигоне под Арханельском Пятеро сотрудников «Росатома» и Минобороны погибли на военном полигоне в Архангельской области предположительно из-за взрыва и возгорания экспериментального двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.

Космос «Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу» Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.

Политика В Токио считают, что только Путин и Абэ могут решить проблему мирного договора Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин очень сильно заинтересованы в развитии двусторонних отношений, и только они могут добиться решения проблемы мирного договора.

Политика Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.

Общество Отключения электричества затронули большую часть Великобритании Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.

Авто «Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.

Политика Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа «Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.

Шоу-бизнес Мария Комиссарова стала мамой во второй раз Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.

Политика Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины.

Общество СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».

Политика Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».