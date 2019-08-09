Футбол
Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»Sport24.ru 12:06
Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба москвичей.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 23:31, Вашингтон
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Политика
В Британском музее появились банкноты с изображением Бориса Джонсона
Фейковые банкноты с изображением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появились в коллекции Британского музея.
Обновлено в 14:55
Технологии
«Яндекс.Еда» предложила партнерам приобретать экологическую упаковку
Фото: Global Look Press Сервис «Яндекс.Еда» начал предлагать ресторанам-партнерам упаковку из экологичных и разлагаемых материалов – картона, сахарного тростника и т.д, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 07:41
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено в 19:15
Транспорт
Строители объяснили появление поезда на Крымском мосту
Строители Крымского моста отреагировали на данные о том, что там был замечен поезд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:31
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено 07 августа в 16:43
Политика
Захарова оценила пропуск Украиной российского самолета
Обновлено в 05:25
Общество
В Москве шквалистый ветер повалил более 40 деревьев
Сильный ветер повалил свыше 40 деревьев и повредил более 20 автомобилей на территории столицы, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Молдавские полицейские сняли российские номера с автомобиля
Сотрудники полиции в Молдавии сняли российские регистрационные номера с автомобиля. Об этом сообщил в пятницу портал Stiri.
Обновлено в 21:01
Экономика
Суд вынес решение по иску экс-главы Антипинского НПЗ о $10 млн
Экс-директору Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Геннадию Лисовиченко отказали в удовлетворении иска к бывшему работодателю.
Обновлено в 09:02
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено в 20:45
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 07:33
Авто
Toyota привезет в РФ несколько моделей линейки GR-Sport
В российском офисе Toyota подтвердили слухи относительно выхода на авторынок моделей в исполнении GR-Sport (GR-S).
Обновлено в 11:12
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
Конкретные цифры в «Роскосмосе» не назвали, так как зарплата космонавтов является персональными данными, однако известен размер окладов сотрудников компании.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Названа причина гибели рабочих на военном полигоне под Арханельском
Пятеро сотрудников «Росатома» и Минобороны погибли на военном полигоне в Архангельской области предположительно из-за взрыва и возгорания экспериментального двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Обновлено в 22:49
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено в 21:05
Политика
В Токио считают, что только Путин и Абэ могут решить проблему мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин очень сильно заинтересованы в развитии двусторонних отношений, и только они могут добиться решения проблемы мирного договора.
Обновлено в 21:38
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Общество
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:05
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Политика
Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа
«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес
Мария Комиссарова стала мамой во второй раз
Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. 28-летняя Мария Комиссарова уже несколько лет живет с семьей в Испании.
Обновлено в 11:40
Политика
Трамп предположил, что Зеленский сможет договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что у президента Украины Владимира Зеленского получится достичь согласия с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Восточной Украины.
Обновлено в 14:31
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено в 22:30
Происшествия
В США арестовали мужчину, который намеревался атаковать синагогу
Житель Лас-Вегаса Конор Климо, который, по данным властей, работал охранником, был арестован и обвинен в заговоре с целью подрыва бомбы в синагоге или баре, обслуживающем ЛГБТ-клиентов, сообщает ABC News.
Обновлено в 21:08
Шоу-бизнес
Ирина Нельсон: «В отношениях с мужем были довольно тяжелые периоды»
Артистка призналась, что переживала трудности в отношениях со вторым мужем, продюсером Вячеславом Тюриным.
Обновлено в 22:00