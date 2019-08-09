Футбол

Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»Sport24.ru вчера в 12:06

Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба москвичей.
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