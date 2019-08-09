Футбол
Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»Sport24.ru вчера в 12:06
Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба москвичей.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:59, Вашингтон
Общество
В Москве шквалистый ветер повалил более 40 деревьев
Обновлено вчера в 11:20
Культура
В США скончался художник комиксов Marvel Эрни Колон
Обновлено вчера в 22:08
Музыка
Конфликт Наргиз и Фадеева: промоутер назвал причины разрыва
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
При взрыве на полигоне под Архангельском 8 августа погибло не два человека, а пять.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Военные отправили беспилотники на разведку склада под Ачинском
Обновлено вчера в 23:41
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.
Обновлено 08 августа в 14:25
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено 08 августа в 13:49
Происшествия
Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии
В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 09:46
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Происшествия
Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале
В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 16:38
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря
Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие
ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама
Президентский совет ливийского правительства нацсогласия согласился на перемирие на время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), говорится в пресс-релизе ПНС, которым располагает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
В Приморье 18 туристов заблокированы на пляже из-за ливней
В управлении МЧС по Приморскому краю проинформировали о том, что 18 туристов из-за ливней не смогли покинуть пляж.
Обновлено в 00:02
Экономика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 16:21
Политика
США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено 08 августа в 10:00
Культура
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено вчера в 13:11