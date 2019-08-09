Новички «Динамо» Максимилиан Филипп и Роман Нойштедтер сегодня проводят первую тренировку в составе бело-голубых. Об этом сообщает пресс-служба москвичей.

Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»

Происшествия Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти При взрыве на полигоне под Архангельском 8 августа погибло не два человека, а пять.

Происшествия Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11 Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.

Политика Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Наука В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита Учёные полагают, что древние люди заселили высокогорье в эпоху палеолита около 45 тыс. лет назад из-за засухи в низинах.

Происшествия На МКАД столкнулись пять автомобилей Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Происшествия Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Политика ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.

Шоу-бизнес Вилли Токарева похоронили в Москве Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.

Происшествия Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Политика В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги "После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.

Футбол «Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом» В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:3. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".

Футбол ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".

Армия и оружие ПНС Ливии согласилось на перемирие на время Курбан-байрама Президентский совет ливийского правительства нацсогласия согласился на перемирие на время празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрама), говорится в пресс-релизе ПНС, которым располагает РИА Новости.

Происшествия Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Происшествия В Приморье 18 туристов заблокированы на пляже из-за ливней В управлении МЧС по Приморскому краю проинформировали о том, что 18 туристов из-за ливней не смогли покинуть пляж.

Экономика В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.

Экономика Fitch повысило суверенный рейтинг России Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.

Политика США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2» Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.

Культура В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.