Футбол

Нойштедтер и Филипп провели первую тренировку в составе «Динамо»Советский спорт вчера в 12:35

Напомним, что сегодня Филипп подписал четырехлетний контракт с Динамо. Ранее в пятницу Динамо объявило о подписании контракта с защитником сборной России Романом Нойштедтером.
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Нойштедтер и Филипп проводят первую тренировку в «Динамо»

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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
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