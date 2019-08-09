Футбол
Нойштедтер и Филипп провели первую тренировку в составе «Динамо»Советский спорт вчера в 12:35
Напомним, что сегодня Филипп подписал четырехлетний контракт с Динамо. Ранее в пятницу Динамо объявило о подписании контракта с защитником сборной России Романом Нойштедтером.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Шоу-бизнес
Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз
Обновлено 08 августа в 03:31
Шоу-бизнес
В Москве состоялось прощание с Вилли Токаревым
Сегодня в храме Святителя Николая в Котельниках состоялась траурная церемония прощания с артистом, на которой собрались как родственники и близкие друзья шансонье, так и многочисленные поклонники, которые дежурили у входа, так как церемония была закрытой.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
В Китае из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек
Более миллиона человек были заблаговременно эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая из-за тайфуна "Лекима".
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлением
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Полиция оцепила ближайшее к арсеналу под Ачинском село
Полиция Красноярского края оцепила по периметру село Каменка, которое находится ближе всего к складу боеприпасов в Ачинском районе, где в пятницу прогремели новые взрывы.
Обновлено в 01:25
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:51
Космос
Астронавты МКС показали необычное фото восхода солнца над островом Сулавеси
Астронавты Международной космической станции (МКС) показали необычное фото восхода солнца над индонезийским островом Сулавеси.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Культура
Актера Александра Шувалова экстренно госпитализировали в Москве
В Москве экстренно госпитализирован в одну из клиник молодой актер Александр Шувалов.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg
Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Яна Рудковская вручит 1 млн тому, кто разоблачит Лену Миро
Яна Рудковская вручит 1 млн тому, кто разоблачит Лену Миро Музыкальный продюсер хочет встретиться с популярным блогером.
Обновлено в 00:29
Футбол
Молодёжная команда «Барселоны» разгромила «Зенит-2»
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга
"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено вчера в 13:11
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
В Молдавии полицейские сняли российские номера с автомобиля
В Молдавии сотрудники полиции сняли с автомобиля российские регистрационные номера. Об этом 9 августа сообщил портал Stiri.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В ДТП с автобусом в Курганской области пострадали семь человек
Семь пассажиров пострадали в результате съезда в кювет рейсового автобуса в Курганской области. Всего в машине находились 47 человек.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Раскрыта причина взрыва на полигоне в Северодвинске
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел в четверг, 8 августа, в 30 километрах от Северодвинска — предположительно, недалеко от поселка Ненокса, где расположен 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено вчера в 07:12
Общество
В Москве в субботу ожидаются небольшой дождь и до 19 градусов тепла
Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 19 градусов тепла в Москве в субботу.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Киргизии арестовано имущество Атамбаева и его телеканал «Апрель»
Обновлено вчера в 14:47
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 08:07
Гаджеты
Kingston запустила в продажу модули под AMD EPYC
Благодаря показателю 3200 МТ/с, частоте работы памяти нового поколения, поддерживаемой семейством процессоров AMD EPYC, каждый модуль DIMM обеспечивает пропускную способность 25,6 ГБ/с.
Обновлено вчера в 08:54
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53