Нойер выбыл на две недели из-за травмыГазета.Ru 03:37

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер пропустит около двух недель. Как сообщает сайт мюнхенского клуба, связано отсутствие игрока с повреждением, полученным голкипером в матче чемпионата Германии с "Фортуной". У Нойера случился рецидив травмы ноги, и его заменили на Свена Ульрайха.

Нойер выбыл на две недели из-за травмы

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