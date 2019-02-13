Нойер вернулся в строй и может сыграть против «Аугсбурга»РИА Новости вчера в 08:40

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер оправился от травмы руки и сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата Германии по футболу против "Аугсбурга", заявил на пресс-конференции главный тренер мюнхенского клуба Нико Ковач.

Нойер вернулся в строй и может сыграть против «Аугсбурга»

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