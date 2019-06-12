Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству сухих матчейVprognoze.ru 02:39

Мануэль Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за национальную команду Германии. Голкипер принял участие в поединке квалификации чемпионата Европы-2020 против Эстонии.

Шоу-бизнес Ксения Бородина раскритиковала действия сына Бари Алибасова Подписчики поддержали позицию Бородиной, но некоторые высказались, что таким образом сын Алибасова хотел сообщить, что его отец вышел из комы.

Политика Встреча с замгоссекретаря США Томпсон прошла позитивно, заявил Рябков Расхождения между Россией и США по всей повестке дня глубоки, атмосфера довольно тяжелая, но прошедшие консультации с замгоссекретаря США Андреа Томпсон прошли в позитивной атмосфере, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Происшествия В Москве массово минируют парки и станции метро Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.

Общество Медведева поздравила болельщиков с Днём России Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.

Общество Сотни петербуржцев стоят в пробке на границе с Финляндией Петербуржцы стоят в большой пробке на пропускных пунктах на границе с Финляндией, свидетельствуют очевидцы.

Политика В Судане произошла новая попытка госпереворота В Судане вновь произошла попытка военного переворота, передает "Аль-Арабия".

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.

Футбол Сергей Оборин возглавил «Факел» "Факел" объявил о назначении Сергея Оборина на пост главного тренера команды. На этой должности он сменил Сергея Булатова.

Футбол «Реал» представил Йовича на стадионе На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича.

Футбол Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Здоровье Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.

Гаджеты Xiaomi Mi 9T и фитнес-браслет Mi Band 4 представлены в Европе Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 9T, который является продолжением серии Mi 9, куда входят Xiaomi Mi 9 и Mi 9 SE.

Происшествия Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.

Общество В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.

Политика Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.

Происшествия Звезду киберспорта нашли мертвой в ванной Звезда киберспорта Лилия Новикова, известная под псевдонимом Лия, найдена мертвой в ванной своей квартиры в Москве.

Финансы Минск готов разместить в 2019 году на рынке РФ облигаций на 10 млрд российских рублей Минфин Белоруссии намерен разместить на российком рынке м суверенных облигаций на 10 млрд российских рублей в текущем году.

Политика Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Происшествия Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».

Политика Климкин исключил вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил вступление страны в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 10 лет.