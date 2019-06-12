Футбол
Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству сухих матчейVprognoze.ru 02:39
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Опель Арена»
Марко Ройс
|10′
Серж Гнабри
|17′
Леон Горетцка
|20′
|25′
Йонас Тамм
Илкай Гюндоган
|26′
Марко Ройс
|37′
Нико Шульц
Марсель Хальстенберг
|46′
Илкай Гюндоган
Юлиан Дракслер
|53′
|59′
Артем Дмитриев
Маттиас Кяйт
Серж Гнабри
|62′
Марко Ройс
Тимо Вернер
|65′
|71′
Сергей Зенёв
Хенрик Оямаа
Тимо Вернер
|79′
|82′
Константин Васильев
Vladislav Kreida
Лерой Сане
|88′
Германия
Расстановка 4‑5‑1
1
Нойер
2
Керер
4
Гинтер
15
Зюле
16
Хальстенберг
9
Вернер
7
Дракслер
6
Киммих
18
Горетцка
19
Сане
20
Гнабри
2 ×
12
Лепметс
2
Камс
18
Метс
16
Тамм
5
Вихманн
3
Пикк
23
Тенисте
13
Kreida
4
Кяйт
7
Пури
11
Оямаа
Эстония
Расстановка 5‑4‑1
Мануэль Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за национальную команду Германии. Голкипер принял участие в поединке квалификации чемпионата Европы-2020 против Эстонии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Нойер побил рекорд сборной Германии по числу сухих матчей, продержавшийся 40 лет
Sport24.ruвчера в 19:20
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала действия сына Бари Алибасова
Подписчики поддержали позицию Бородиной, но некоторые высказались, что таким образом сын Алибасова хотел сообщить, что его отец вышел из комы.
Обновлено в 05:40
Политика
Встреча с замгоссекретаря США Томпсон прошла позитивно, заявил Рябков
Расхождения между Россией и США по всей повестке дня глубоки, атмосфера довольно тяжелая, но прошедшие консультации с замгоссекретаря США Андреа Томпсон прошли в позитивной атмосфере, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 09:51
Общество
Двойной праздник отметили жители Петровска-Забайкальского
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Москве массово минируют парки и станции метро
Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Общество
Медведева поздравила болельщиков с Днём России
Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Общество
Сотни петербуржцев стоят в пробке на границе с Финляндией
Петербуржцы стоят в большой пробке на пропускных пунктах на границе с Финляндией, свидетельствуют очевидцы.
Обновлено в 09:43
Политика
В Судане произошла новая попытка госпереворота
В Судане вновь произошла попытка военного переворота, передает "Аль-Арабия".
Обновлено в 08:51
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Обновлено в 09:08
Футбол
Сергей Оборин возглавил «Факел»
"Факел" объявил о назначении Сергея Оборина на пост главного тренера команды. На этой должности он сменил Сергея Булатова.
Обновлено в 09:01
Наука
Как пол влияет на связь веса и детской депрессии, установили врачи
Врачи установили, как пол влияет на связь веса и возникновения депрессии у детей.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионе
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Здоровье
Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T и фитнес-браслет Mi Band 4 представлены в Европе
Компания Xiaomi представила смартфон Xiaomi Mi 9T, который является продолжением серии Mi 9, куда входят Xiaomi Mi 9 и Mi 9 SE.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Общество
В Киеве бизнесмена оштрафовали из-за православного календаря из РФ
В Киеве бизнесмена Сергея Кикенина оштрафовали за популяризацию Дня Победы и "российской" Божией Матери.
Обновлено в 09:46
Политика
Из аккаунта Медведева пропали странные сообщения
Из аккаунта премьер-министра России Дмитрия Медведева в твиттере были удалены два странных сообщения, которые пользователи увидели там ранее.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Обновлено в 08:28
Происшествия
Звезду киберспорта нашли мертвой в ванной
Звезда киберспорта Лилия Новикова, известная под псевдонимом Лия, найдена мертвой в ванной своей квартиры в Москве.
Обновлено в 09:46
Финансы
Минск готов разместить в 2019 году на рынке РФ облигаций на 10 млрд российских рублей
Минфин Белоруссии намерен разместить на российком рынке м суверенных облигаций на 10 млрд российских рублей в текущем году.
Обновлено в 08:11
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Вратарь сборной РФ по футболу Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково с представителем авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:26
Политика
Климкин исключил вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил вступление страны в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 10 лет.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:41