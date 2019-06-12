Футбол

Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству сухих матчейVprognoze.ru 02:39

Германия — Эстония
8 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Опель Арена»
Марко Ройс
10′
Серж Гнабри
17′
Леон Горетцка
20′
25′
Йонас Тамм
Илкай Гюндоган
26′
Марко Ройс
37′
Нико Шульц
Марсель Хальстенберг
46′
Илкай Гюндоган
Юлиан Дракслер
53′
59′
Артем Дмитриев
Маттиас Кяйт
Серж Гнабри
62′
Марко Ройс
Тимо Вернер
65′
71′
Сергей Зенёв
Хенрик Оямаа
Тимо Вернер
79′
82′
Константин Васильев
Vladislav Kreida
Лерой Сане
88′
Мануэль Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за национальную команду Германии. Голкипер принял участие в поединке квалификации чемпионата Европы-2020 против Эстонии.
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