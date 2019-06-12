Футбол
Нойер установил рекорд сборной Германии по количеству сухих матчейVprognoze.ru 02:39
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Опель Арена»
Марко Ройс
|10′
Серж Гнабри
|17′
Леон Горетцка
|20′
|25′
Йонас Тамм
Илкай Гюндоган
|26′
Марко Ройс
|37′
Нико Шульц
Марсель Хальстенберг
|46′
Илкай Гюндоган
Юлиан Дракслер
|53′
|59′
Артем Дмитриев
Маттиас Кяйт
Серж Гнабри
|62′
Марко Ройс
Тимо Вернер
|65′
|71′
Сергей Зенёв
Хенрик Оямаа
Тимо Вернер
|79′
|82′
Константин Васильев
Vladislav Kreida
Лерой Сане
|88′
Германия
Расстановка 4‑5‑1
1
Нойер
2
Керер
4
Гинтер
15
Зюле
16
Хальстенберг
9
Вернер
7
Дракслер
6
Киммих
18
Горетцка
19
Сане
20
Гнабри
2 ×
12
Лепметс
2
Камс
18
Метс
16
Тамм
5
Вихманн
3
Пикк
23
Тенисте
13
Kreida
4
Кяйт
7
Пури
11
Оямаа
Эстония
Расстановка 5‑4‑1
Мануэль Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за национальную команду Германии. Голкипер принял участие в поединке квалификации чемпионата Европы-2020 против Эстонии.
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Нойер побил рекорд сборной Германии по числу сухих матчей, продержавшийся 40 лет
Sport24.ruвчера в 19:20
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