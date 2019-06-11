Футбол

Нойер установил рекорд сборной ГерманииSoccer.ru 17:33

Германия — Эстония
8 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Опель Арена»
Марко Ройс
10′
Серж Гнабри
17′
Леон Горетцка
20′
25′
Йонас Тамм
Илкай Гюндоган
26′
Марко Ройс
37′
Нико Шульц
Марсель Хальстенберг
46′
Илкай Гюндоган
Юлиан Дракслер
53′
59′
Артем Дмитриев
Маттиас Кяйт
Серж Гнабри
62′
Марко Ройс
Тимо Вернер
65′
71′
Сергей Зенёв
Хенрик Оямаа
Тимо Вернер
79′
82′
Константин Васильев
Vladislav Kreida
Лерой Сане
88′
Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной. Он установил рекорд по этому показателю, опередив экс-голкипера команды Зеппа Майера.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за сборную Германии по футболу

RT на русском19:55

Нойер – рекордсмен сборной Германии по количеству сухих матчей

Спорт-Экспресс18:04

10 лучших вратарей Европы прямо сейчас

LiveSport.ru12:46

Нойер отыграл на ноль в 37 матчах за сборную. Это рекорд Германии

Бомбардир.ру18:16

Нойер побил рекорд Майера в сборной Германии

Евро-футбол.ру17:00

Нойер установил рекорд сборной Германии, проведя 37-й матч на ноль

Sports.ru16:59

Нойер установил рекорд сборной Германии

Soccer.ru17:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Общество

Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»

Обновлено в 17:45
Происшествия

Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить

Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Политика

Глава Дагестана: ни пяди дагестанской земли не отдам

Обновлено в 10:07
Авто

Названы российские комплектации кроссовера Changan CS35 Plus

Обновлено в 09:28
Происшествия

Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста

Общественная наблюдательная комиссия обратилась к руководителю управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве Сергею Морозу с просьбой как можно скорее освободить журналиста Ивана Голунова из-под домашнего ареста.
Обновлено в 13:15
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Авто

Автомобили Opel получат российские моторы

Обновлено в 05:34
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Обновлено в 12:25
Политика

В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков

В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Общество

Google выпустил дудл ко Дню России

Компания Google в День России разместила на стартовой странице своего поисковика праздничный дудл, созданный сестрами-художницами из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 17:01
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 09:42
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Экономика

Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Культура

«Спаситель мира» да Винчи найдена на яхте саудовского принца

Картина «Спаситель мира», принадлежащая кисти Леонардо да Винчи, местонахождение которой не могли установить сотрудники парижского Лувра, обнаружилась на яхте принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов

Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
Обновлено в 19:00
Политика

Восточные немцы рассказали об отношении к России

Немецкий таблоид Bild провел опрос среди жителей восточной Германии с целью понять, действительно ли многие немцы позитивно относятся к России.
Обновлено в 17:25
Футбол

Пресс-конференция Черчесова. О победе над Кипром, Дзюбе и «Нижнем Новгороде»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции после матча отборочного этапа Евро-2020 против Кипра (1:0).
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка

Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Политика

Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США

Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра.
Обновлено в 18:30
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Здоровье

Возраст активного дожития

Разумеется, это не имеет ни малейшего отношения к России, где новинки не изобретали, не производят и чаще всего не продают.
Обновлено в 16:36
Космос

В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing

Американская компания, которая ранее принимала заказы на туристический полет к МКС на кораблях «Союз», открыла прием заявок на полет к международной станции на новом корабле «Старлайнер» от «Боинг».
Обновлено в 12:45
Общество

В Риме туристам запретили гулять с голым торсом

Обновлено вчера в 18:40
Политика

Трамп заявил, что получил «очень тёплое» письмо от Ким Чен Ына

Американский президент Дональд Трамп заявил, что получил «очень тёплое» письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мануэль Нойер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. Участник двух чемпионатов Европы и трёх чемпионатов мира. Чемпион мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зепп Майер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь. Выступал за клуб «Бавария» Мюнхен и национальную сборную ФРГ. Чемпион Европы и мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное