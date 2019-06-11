Футбол

Нойер установил рекорд сборной ГерманииSoccer.ru 17:33

Германия — Эстония
8 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Опель Арена»
Марко Ройс
10′
Серж Гнабри
17′
Леон Горетцка
20′
25′
Йонас Тамм
Илкай Гюндоган
26′
Марко Ройс
37′
Нико Шульц
Марсель Хальстенберг
46′
Илкай Гюндоган
Юлиан Дракслер
53′
59′
Артем Дмитриев
Маттиас Кяйт
Серж Гнабри
62′
Марко Ройс
Тимо Вернер
65′
71′
Сергей Зенёв
Хенрик Оямаа
Тимо Вернер
79′
82′
Константин Васильев
Vladislav Kreida
Лерой Сане
88′
Сборная Германии в рамках отбора на Евро-2020 разгромила команду Эстонии (8:0). Таким образом, вратарь хозяев Мануэль Нойер сохранил свои ворота в неприкосновенности в 37-й раз в составе национальной сборной. Он установил рекорд по этому показателю, опередив экс-голкипера команды Зеппа Майера.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нойер – рекордсмен сборной Германии по количеству сухих матчей

Спорт-Экспресс18:04

Нойер установил рекорд сборной Германии

Soccer.ru17:33

10 лучших вратарей Европы прямо сейчас

LiveSport.ru12:46

Нойер побил рекорд Майера в сборной Германии

Евро-футбол.ру17:00

Нойер установил рекорд сборной Германии, проведя 37-й матч на ноль

Sports.ru16:59

Нойер отыграл на ноль в 37 матчах за сборную. Это рекорд Германии

Бомбардир.ру18:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 17:44
Политика

Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Обновлено в 12:43
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Футбол

Конте рассказал о задачах «Интера»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о целях команды на предстоящий сезон.
Обновлено в 12:03
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Уголовное преследование Голунова прекращено

МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Наука

В Канаде нашли растение, поедающее саламандр

Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.
Обновлено вчера в 02:33
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Происшествия

В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес

Обновлено в 16:48
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Футбол

Станислав Черчесов: «Хотелось бы, чтобы игра сложилась полегче»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кипром в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0) отметил, что хотелось бы, чтобы игра сложилась полегче.
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет приглашенным редактором британского Vogue

37-летняя жена принца Гарри, как утверждают источники, оказывается, согласилась стать приглашенным редактором осеннего номера глянцевого издания.
Обновлено в 16:05
Общество

Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Политика

Трамп засомневался в назначении Шанахана главой Пентагона

Президент США Дональд Трамп засомневался в назначении главой минобороны страны Патрика Шанахана и попросил подыскать другие кандидатуры.
Обновлено в 17:13
Происшествия

В Москве в пруду нашли останки женщины

На северо-востоке столицы в пруду обнаружена человеческая голова. Как сообщил источник агентства "Москва", ее нашли в Северном пруду.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Один погиб, двое пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте

В результате крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве один человек погиб и двое пострадали, передает ТАСС.
Обновлено в 18:32
Армия и оружие

Россия купит 98 «Ночных охотников»

Обновлено в 06:10
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Обновлено в 10:40
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Здоровье

Врачи выявили неожиданную пользу кофе

30 мая врач рассказал об опасности утреннего кофе.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Журналист Иван Голунов вышел на свободу

Журналист Иван Голунов покинул здание следственного управления столичного главка МВД после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве

Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Общество

Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»

Вторая группа номеров использовалась для накрутки по СМС и принесла конкурсантке более 8,2 тысячи голосов.
Обновлено в 08:11
Авто

Автомобили Opel могут получить российские моторы

Обновлено в 15:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мануэль Нойер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. Участник двух чемпионатов Европы и трёх чемпионатов мира. Чемпион мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зепп Майер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь. Выступал за клуб «Бавария» Мюнхен и национальную сборную ФРГ. Чемпион Европы и мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное