Футбол
Нойер пропустит около двух недель из-за старой травмыLife.ru 04:33
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер пропустил около двух недель из-за травмы, которую он получил в матче с "Фортуной".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Кино
Вышла первая серия финального сезона «Игры престолов»
Обновлено в 01:19
Политика
В Кремле прокомментировали идею освобождения малоимущих от НДФЛ
В Кремле в настоящее время нет четкой позиции по обсуждаемой идее освободить малоимущих от НДФЛ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Российские корабли взяли под контроль эсминец ВМС США в Черном море
Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США "Росс", сообщили в Минобороны.
Обновлено в 03:19
Политика
Лукашенко: США пытаются «избить» Турцию за покупку С-400
Обновлено в 06:43
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Обновлено в 06:08
Экономика
Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд
Проект получил неофициальное название «русский OneWeb», поскольку позиционировался как ответ на создание одноименной глобальной спутниковой системы.
Обновлено в 05:00
Авто
Руководство Альянса Renault-Nissan запретило продажи Lada в Европе
Несмотря на прекращение продаж, в официальных комментариях пресс-службы «АвтоВАЗа» был намёк на то, что Lada в Европу вернется, но чуть позже и с совершенно новой моделью.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
МИД заявил о полном прекращении сотрудничества России и НАТО
Сотрудничество России и НАТО полностью прекращено и по гражданской, и по военной линии.
Обновлено в 06:40
Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 00:10
Политика
Оппозиция выиграла выборы в Финляндии
Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на парламентских выборах в Финляндии, прошедших 14 апреля.
Обновлено в 02:25
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS рассекретили до премьеры
В Сеть утекли фотографии внедорожника Mercedes-Benz GLS нового поколения.
Обновлено в 07:18
Музыка
Названа самая любимая у россиян песня Аллы Пугачевой
Аналитики из исследовательской платформы Mail провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, какая песня Аллы Пугачевой является для них любимой.
Обновлено в 02:59
Общество
Участники «Тотального диктанта» не справились с «обаянием»
По словам члена экспертного совета "Тотального диктанта" и главного редактора портала "Грамота.ру" Владимира Пахомова, сложности вызвало слово "обаяние" — люди путали его с "обонянием".
Обновлено в 06:59
Происшествия
Обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан продлили арест
Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшему члену правления компании «Интер РАО» Карине Цуркан до 14 июня, сообщила RNS представитель суда.
Обновлено в 07:25
Футбол
Глава судейского корпуса РФС отреагировал на удаление Фернандеса
Глава судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал об удалении защитника ЦСКА Марио Фернандеса в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».
Обновлено в 06:47
Футбол
Болельщики «Анжи» поддержали Кокорина во время матча с «Зенитом»
Обновлено вчера в 21:22
Авто
Автомобили Volvo смогут «общаться» между собой
Системы оповещения об опасности Light Slert и Slippery Road Alert были впервые представлены в 2016 году на автомобилях Volvo в Швеции и Норвегии.
Обновлено в 05:28
Общество
Суд отклонил иск Жириновского к главе Financial Times в Китае
Останкинский суд Москвы оставил без удовлетворения иск о защите репутации на 1 млн рублей лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, заявленный из-за упоминания в его книге о связях политика с КГБ СССР.
Обновлено в 04:41
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено вчера в 01:52
Музыка
Грузинский священник разогнал концерт Гребенщикова около храма
Обновлено в 07:24
Авто
Volkswagen привез в Шанхай «убийцу» BMW X4
Компания Volkswagen привезла в Шанхай новый купеобразный кроссовер под названием SUV Coupe Concept.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
Солдат-срочник из Башкирии погиб в Липецкой области
Напомним, на прошлой неделе солдат-срочник из Уфы погиб во время учений в Приморском крае.
Обновлено в 05:22
Авто
Osram представил новые автолампы для вспомогательного освещения
Компания Osram объявила о расширении семейств LEDriving и Original семью новыми типами сигнальных автоламп.
Обновлено в 06:52
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Армия и оружие
Британский спецназ в Эстонии заподозрили в слежке за Россией
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Общество
Елену Малышеву и Первый канал решили засудить
Компания «Ставропольский бройлер» подала исковое заявление в отношении редакции программы «Здоровье» Елены Малышевой и Первого канала.
Обновлено в 05:15