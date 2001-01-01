Футбол

Нойер пропустит около двух недель из-за старой травмыLife.ru 04:33

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер пропустил около двух недель из-за травмы, которую он получил в матче с "Фортуной".
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Нойер пропустит две недели из-за травмы ноги

Советский спорт03:18

Нойер пропустит около двух недель из-за травмы

Чемпионат02:43

Нойер выбыл на две недели

Soccer.ru02:07

Нойер пропустит две недели из-за травмы

Спорт-Экспресс02:58

Нойер пропустит около двух недель из-за травмы

Матч ТВ01:32

«Бавария» потеряла Нойера на 2 недели

Евро-футбол.ру03:05

У Нойера диагностирована травма подколенного сухожилия, у Хуммельса – перенапряжение мышц бедра

Бомбардир.ру03:37
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Мануэль Нойер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. Участник двух чемпионатов Европы и трёх чемпионатов мира. Чемпион мира 2014 года.
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