Футбол
Нойер пропустит около двух недель из-за старой травмыLife.ru 04:33
Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер пропустил около двух недель из-за травмы, которую он получил в матче с "Фортуной".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:43, Ашберн
Авто
Новый кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально
Обновлено в 09:17
Авто
Автомобили Volvo смогут «общаться» между собой
Компания Volvo Cars представила новую технологию, позволяющую автомобилям обмениваться данными друг с другом и оповещать водителей об опасности через облачную сеть.
Обновлено в 05:28
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Общество
В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе
Обновлено в 06:41
Авто
Бывшему главе Volkswagen предъявлены обвинения из-за «дизельгейта»
Прокуратура немецкого города Брауншвейг предъявила экс-руководителю Volkswagen концерна Мартину Винтеркорну (Martin Winterkorn) ряд обвинений, связанных с «дизельгейтом», сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Из-за «российской угрозы» Британия направила вертолеты в Эстонию
Глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон проинформировал о размещении в Эстонии пяти вертолетов Apache.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом
В украинском городе Черкассы произошло массовое отравление учащихся школы.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому
Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Футбол
Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо»
Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Уфе педофил 6 лет насиловал девочку и порно снимал
В Уфе педофил на протяжении многих лет насиловал малолетнюю девочку и снимал данное действие.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Петербурге пьяный посетитель избил сотрудников Пушкинского дома
В Петербурге мужчина средних лет напал на сотрудников Института русской литературы РАН, иногда это учреждение называют Пушкинский дом.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Около школы в Москве нашли снаряд
Во дворе спортшколы в Москве обнаружили 120-миллиметровый снаряд времен войны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя спецслужб.
Обновлено в 09:20
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено вчера в 23:16
Общество
В России отказались от видеофиксации техосмотра
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.
Обновлено в 09:53
Футбол
Врачи «Зенита» пока не допущены к Кокорину
К Александру Кокорину до сих пор не допустили врачей «Зенита».
Обновлено в 10:16
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.
Обновлено в 10:03
Футбол
Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом»
Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 06:52
Экономика
Данию обвинили в попытке задержать реализацию «Северного потока — 2»
Дания, затягивая решение по заявкам на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, подрывает доверие инвесторов, а требование подать заявку по третьему маршруту газопровода можно рассматривать как попытку задержать реализацию проекта.
Обновлено в 08:15
Общество
В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц
Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:27
Наука
В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии
Сотрудники Университета Восточной Англии в ходе исследования нашли в самой глубокой части Мирового океана — Марианской впадине — удивительных бактерий, питающихся сырой нефтью.
Обновлено 12 апреля в 10:09
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева показала большой беременный живот
Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.
Обновлено в 07:00
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Экономика
Фондовый рынок США остановил рост из-за Goldman Sachs
Основные индексы Уолл-стрит остановили рост после публикации «разочаровывающего» отчета Goldman Sachs, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:20
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 08:13
Общество
Синоптики пообещали теплую погоду в Москве на текущей неделе
Ведущий специалист центра центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала РБК, что выходные, 20–21 апреля, будут теплыми, но местами можно ожидать кратковременные осадки.
Обновлено в 10:10
Политика
Трамп предложил Boeing переименовать модель 737 MAX
Президент США Дональд Трамп дал совет компании Boeing по дальнейшим действием с моделью самолета 737 MAX.
Обновлено в 07:59