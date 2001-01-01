Нойер пропустит около двух недель из-за старой травмыLife.ru 04:33

Голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер пропустил около двух недель из-за травмы, которую он получил в матче с "Фортуной".

Нойер пропустит около двух недель из-за старой травмы

Авто Автомобили Volvo смогут «общаться» между собой Компания Volvo Cars представила новую технологию, позволяющую автомобилям обмениваться данными друг с другом и оповещать водителей об опасности через облачную сеть.

Общество «Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.

Авто Бывшему главе Volkswagen предъявлены обвинения из-за «дизельгейта» Прокуратура немецкого города Брауншвейг предъявила экс-руководителю Volkswagen концерна Мартину Винтеркорну (Martin Winterkorn) ряд обвинений, связанных с «дизельгейтом», сообщает Deutsche Welle.

Происшествия В Черкассах 75 школьников отравились неизвестным веществом В украинском городе Черкассы произошло массовое отравление учащихся школы.

Здоровье Россияне смогут получать паллиативную помощь на дому Согласно поправкам, утвержденным Медведевым, россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, теперь смогут получить ее в любом субъекте РФ вне зависимости от места регистрации.

Шоу-бизнес Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.

Футбол Отец Виктора Цоя высказался о граффити фанатов «Динамо» Отец Виктора Цоя Роберт поделился мнением о действиях фанатов московского "Динамо", нарисовавших граффити на стене имение его сына в Москве.

Происшествия В Уфе педофил 6 лет насиловал девочку и порно снимал В Уфе педофил на протяжении многих лет насиловал малолетнюю девочку и снимал данное действие.

Происшествия В Петербурге пьяный посетитель избил сотрудников Пушкинского дома В Петербурге мужчина средних лет напал на сотрудников Института русской литературы РАН, иногда это учреждение называют Пушкинский дом.

Происшествия Около школы в Москве нашли снаряд Во дворе спортшколы в Москве обнаружили 120-миллиметровый снаряд времен войны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя спецслужб.

Экономика Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.

Общество В России отказались от видеофиксации техосмотра Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев проинформировал о том, что законопроект, предполагающий фотофиксацию техосмотра автомобилей, будет рассмотрен во втором чтении в начале мая.

Футбол Врачи «Зенита» пока не допущены к Кокорину К Александру Кокорину до сих пор не допустили врачей «Зенита».

Политика В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму Пресс-служба кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского заявила, что в его штабе референдум о воссоединении Крыма с РФ не признают, но диалог с Москвой считают неизбежным.

Футбол Егоров: Лапочкин правильно удалил Фернандеса в матче с «Оренбургом» Работа главного арбитра матча между московским ЦСКА и "Оренбургом" Сергея Лапочкина оценивается очень положительно, он заслуженно удалил с поля защитника армейцев Марио Фернандеса, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Экономика Данию обвинили в попытке задержать реализацию «Северного потока — 2» Дания, затягивая решение по заявкам на строительство «Северного потока — 2» в своих водах, подрывает доверие инвесторов, а требование подать заявку по третьему маршруту газопровода можно рассматривать как попытку задержать реализацию проекта.

Общество В России открылась вакансия мечты с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц Российский сервис продажи авиабилетов Biletik.aero открыл вакансию путешественника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц.

Наука В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии Сотрудники Университета Восточной Англии в ходе исследования нашли в самой глубокой части Мирового океана — Марианской впадине — удивительных бактерий, питающихся сырой нефтью.

Шоу-бизнес Анастасия Цветаева показала большой беременный живот Актриса совсем скоро станет мамой в третий раз. Анастасия Цветаева показала, как выглядит накануне родов.

Политика Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

Экономика Фондовый рынок США остановил рост из-за Goldman Sachs Основные индексы Уолл-стрит остановили рост после публикации «разочаровывающего» отчета Goldman Sachs, 15 апреля передает агентство Reuters.

Единоборства Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову В Москве прошел бой националиста и экс-бойца MMA Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Общество Синоптики пообещали теплую погоду в Москве на текущей неделе Ведущий специалист центра центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала РБК, что выходные, 20–21 апреля, будут теплыми, но местами можно ожидать кратковременные осадки.