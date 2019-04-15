Футбол
Нойер пропустит две недели из-за травмыСпорт-Экспресс 02:58
Капитан и вратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил травму подколенного сухожилия в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Фортуны" (4:1) и пропустит 14 дней, информирует официальный сайт мюнхенцев. Пресс-служба клуба также сообщает, что защитник Матс Хуммельс испытывает проблемы с бедром.
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Нойер и Хуммельс травмировались в матче с «Фортуной». Вратарь покинул стадион на костылях
Бомбардир.рувчера в 12:20
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