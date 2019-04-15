Футбол

Нойер пропустит две недели из-за травмыСпорт-Экспресс 02:58

Капитан и вратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил травму подколенного сухожилия в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Фортуны" (4:1) и пропустит 14 дней, информирует официальный сайт мюнхенцев. Пресс-служба клуба также сообщает, что защитник Матс Хуммельс испытывает проблемы с бедром.
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Нойер пропустит около двух недель из-за травмы

РИА Новости02:48

Нойер пропустит около двух недель из-за травмы

Чемпионат02:43

Нойер получил травму

Евро-футбол.рувчера в 11:39

Нойер пропустит около двух недель из-за травмы

Матч ТВ01:32

Нойер выбыл на две недели

Soccer.ru02:07

Нойер пропустит две недели из-за травмы

Спорт-Экспресс02:58

Нойер и Хуммельс травмировались в матче с «Фортуной». Вратарь покинул стадион на костылях

Бомбардир.рувчера в 12:20
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
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Мануэль Нойер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. Участник двух чемпионатов Европы и трёх чемпионатов мира. Чемпион мира 2014 года.
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