Нойер пропустит две недели из-за травмыСпорт-Экспресс 02:58

Капитан и вратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил травму подколенного сухожилия в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Фортуны" (4:1) и пропустит 14 дней, информирует официальный сайт мюнхенцев. Пресс-служба клуба также сообщает, что защитник Матс Хуммельс испытывает проблемы с бедром.

Общество ВЦИОМ выяснил долю не работающих по специальности россиян В целом 28% россиян никогда не работали по своей специальности, среди людей со средним образованием их доля 36%.

Общество Фотограф из Новосибирска снял пролет МКС на фоне Солнца Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял пролет Международной космической станции (МКС) на фоне Солнца и опубликовал фотографии в Instagram.

Важное за сутки Титул «Мисс Россия-2019» завоевала Алина Санько Уроженка города Азов Ростовской области Алина Санько стала «Мисс Россия-2019». Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте конкурса.

Игры Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.

Общество Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".

Экономика «Новатэк» переведет перевалку СПГ из Норвегии под Мурманск Перевалка сжиженного природного газа с проекта «Новатэка» «Ямал СПГ» будет переведена из норвежского Хоннингсвога в Мурманскую область.

Политика Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.

Общество «Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».

Музыка Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.

Происшествия Три человека погибли во время пожара в Красноярском крае Во время пожара под Красноярском погибли три человека. ЧП произошло в одноэтажном бытовом помещении в Березовском районе.

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".

Кино HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов» Телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» (Game of Thrones).

Армия и оружие СМИ сообщили о слежке британского спецназа за Россией в Эстонии Два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию около полугода назад, занимаются мониторингом «российской активности» на границах.

Космос Уфолог обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником Известный во всем мире уфолог Скотт Уоринг обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником.

Авто УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».

Происшествия В Петербурге на судне на Канонерском острове произошел пожар Пожар произошел на судне на Канонерском острове в Санкт-Петербурге, в настоящее время он локализован, сообщает городское ГУМЧС.

Экономика Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.

Политика Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Политика Косачев оценил возможность возвращения России в ПАСЕ В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и некоторых значимых полномочий из-за воссоединения Крыма с Россией и событий на Украине.

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.

Политика Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы.

Политика В штабе Зеленского назвали дату и место проведения дебатов с Порошенко Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля действующий президент Украины и кандидат на пост главы государства Пётр Порошенко около часа ждал своего соперника, артиста Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве, чтобы провести с ним дебаты.

Единоборства Нурмагомедов назвал Макгрегору условие проведения боя-реванша Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов в Twitter написал, что команда Конора Макгрегора может рассчитывать на переговоры о бое-реванше, если ирландец «что-нибудь выиграет».