Футбол
Нойер пропустит две недели из-за травмыСпорт-Экспресс 02:58
Капитан и вратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил травму подколенного сухожилия в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Фортуны" (4:1) и пропустит 14 дней, информирует официальный сайт мюнхенцев. Пресс-служба клуба также сообщает, что защитник Матс Хуммельс испытывает проблемы с бедром.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
Шоу-бизнес
«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
Имущество МУП «ЧелябГЭТ» выставлено на торги
Обанкротившийся МУП «ЧелябГЭТ» выставил на торги имущество, которым сейчас на правах аренды пользуется предприятие-преемник ООО «ЧелябГЭТ».
Обновлено в 01:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба
По информации Marca, в английском клубе хотят продлить контракт с французским футболистом, чтобы избежать его потери в ближайшее время.
Обновлено в 02:45
Экономика
UC Rusal планирует построить завод в США
UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Технологии
Сбербанк разрешил менять номер привязанного к карте телефона через приложение
Сбербанк добавил в свое мобильное приложение для клиентов "Сбербанк Онлайн" возможность изменения телефонного номера, к которому привязана карта.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии
14 апреля около 06.00 на территории военного аэродрома под Липецком погиб от выстрела из автомата АКС 22-летний солдат-срочник, призванный из Башкирии.
Обновлено в 01:30
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Российские сотовые операторы начали тестировать технологию eSim
Мобильные операторы России приступили к тестированию технологии eSim, которая позволяет подключаться к сети без физической sim-карты.
Обновлено в 03:24
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Политика
Косачев оценил возможность возвращения России в ПАСЕ
В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и некоторых значимых полномочий из-за воссоединения Крыма с Россией и событий на Украине.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Общество
Российские священники зарабатывают до миллиона рублей в месяц
В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 000 рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 000 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 05:04
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Политика
В МИД РФ прокомментировали попытку американца пронести мину в самолет
Попытка работника посольства США в России пронести минометную мину на борт самолета в московском аэропорту Шереметьево могла быть проверкой бдительности служб контроля.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Житель Щелково в ходе застолья зарезал родного брата
Мужчина признался, что совершил преступление в ходе застолья. Братья поссорились, и один из них схватился за нож.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В США число жертв торнадо увеличилось до восьми человек
В южных штатах США число погибших в результате торнадо и сильных штормов увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Тотальная слежка: Google передает данные о пользователях полиции США
Компания Google передает полиции США информацию о местоположении пользователей. От подобных действий уже пострадали невиновные люди.
Обновлено вчера в 14:08
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Авто
Volkswagen представил большой электрический кроссовер
Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Происшествия
В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви
В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео
Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено вчера в 15:53
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Петербурге на судне на Канонерском острове произошел пожар
Пожар произошел на судне на Канонерском острове в Санкт-Петербурге, в настоящее время он локализован, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 02:55
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов
К середине недели похолодает до 7-12 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт
Перевозчики оценили повышение стоимости проезда по платным дорогам
В РФ с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва – Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 04:18