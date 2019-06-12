Футбол

Нойер побил рекорд Майера в сборной ГерманииЕвро-футбол.ру вчера в 17:00

Германия — Эстония
8 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Опель Арена»
Марко Ройс
10′
Серж Гнабри
17′
Леон Горетцка
20′
25′
Йонас Тамм
Илкай Гюндоган
26′
Марко Ройс
37′
Нико Шульц
Марсель Хальстенберг
46′
Илкай Гюндоган
Юлиан Дракслер
53′
59′
Артем Дмитриев
Маттиас Кяйт
Серж Гнабри
62′
Марко Ройс
Тимо Вернер
65′
71′
Сергей Зенёв
Хенрик Оямаа
Тимо Вернер
79′
82′
Константин Васильев
Vladislav Kreida
Лерой Сане
88′
Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом Бундестим как голкипер национальной команды, отыгравший на ноль наибольшее количество матчей. После победы над Эстонией (8:0) у Нойера таковых 37, что на один больше, чем у Зеппа Майера.
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