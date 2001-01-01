Футбол

Нойер: по ходу матча с «Аяксом» ситуация стала взрывоопасной
Чемпионат
02:26

Аякс — Бавария
3 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
13′
Роберт Левандовски
28′
Джошуа Киммих
37′
Рафинья
Маттейс Де Лигт
40′
Душан Тадич
61′
62′
Серж Гнабри
Тьяго Алькантара
Дэйли Блинд
63′
Максимилиан Вебер
67′
71′
Франк Рибери
Кингсли Коман
75′
Томас Мюллер
Донни Ван де Бек
Каспер Дольберг
78′
Душан Тадич
82′
87′
Роберт Левандовски
Давид Нерес
Клас-Ян Хунтелар
89′
89′
Леон Горетцка
Ренату Саншеш
90′
Кингсли Коман
Никлас Зюле
90′+5′
Николас Тальяфико
90′+5′
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился эмоциями от выездного матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Аяксом». Встреча команд состоялась на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме и завершилась со счётом 3:3.
Чемпионат02:26

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Нойер: по ходу матча с «Аяксом» ситуация стала взрывоопасной

Чемпионат02:26

Мануэль Нойер: «Важно, что „Бавария“ вышла в плей-офф с первого места»

Спорт-Экспрессвчера в 21:26
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Мануэль Нойер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. Участник двух чемпионатов Европы и трёх чемпионатов мира. Чемпион мира 2014 года.
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